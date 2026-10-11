Lewis-Skelly ha señalado a Merino como el jugador más infravalorado que milita actualmente en el Arsenal. El joven centrocampista cree firmemente que su compañero no recibe suficiente reconocimiento por sus aportaciones vitales al equipo de Mikel Arteta.

Merino ha demostrado ser un recurso muy versátil desde su llegada desde la Real Sociedad en el verano de 2024. Ha dado un paso al frente con regularidad para ofrecer una cobertura crucial en ataque cuando las crisis de lesiones dejaron al Arsenal sin suficientes opciones ofensivas tradicionales.