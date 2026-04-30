Mykhailo Mudryk, sancionado con la pena «máxima» de cuatro años por dopaje; la estrella del Chelsea presenta un recurso inmediato

La Federación Inglesa de Fútbol ha sancionado a Mudryk con la pena máxima: cuatro años de suspensión tras un positivo en un control antidopaje. El jugador, de 25 años, fue apartado en diciembre de 2024 por un “resultado adverso en un análisis de orina rutinario” y acusado oficialmente en junio de 2025.

La sanción, retroactiva desde su suspensión provisional, le mantendrá alejado de las canchas hasta diciembre de 2028.