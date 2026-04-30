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Donny Afroni

Traducido por

Mykhailo Mudryk, sancionado con la pena «máxima» de cuatro años por dopaje; la estrella del Chelsea presenta un recurso inmediato

M. Mudryk
Chelsea
Premier League

El extremo del Chelsea Mykhailo Mudryk ha recurrido ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras ser suspendido cuatro años por dopaje. El internacional ucraniano lleva 18 meses sin jugar después de dar positivo en un control rutinario, lo que conmocionó a Stamford Bridge.

  • La sanción máxima impuesta por la FA

    La Federación Inglesa de Fútbol ha sancionado a Mudryk con la pena máxima: cuatro años de suspensión tras un positivo en un control antidopaje. El jugador, de 25 años, fue apartado en diciembre de 2024 por un “resultado adverso en un análisis de orina rutinario” y acusado oficialmente en junio de 2025.

    La sanción, retroactiva desde su suspensión provisional, le mantendrá alejado de las canchas hasta diciembre de 2028.

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    Mudryk lleva el caso ante el TAS

    Mudryk, buscando salvar su carrera, recurrió al TAS. Un portavoz confirmó a BBC Sport: «El TAS ha recibido el recurso de Mykhailo Mudryk contra la FA, presentado el 25 de febrero de 2026. Las partes intercambian alegaciones escritas y aún no hay fecha para la audiencia».

    La controversia gira en torno al meldonium, un fármaco cardiovascular que mejora la resistencia. Mudryk habría estado en contacto con la sustancia durante la concentración de la selección de Ucrania en octubre de 2024. Fuentes cercanas al jugador confían en que la sanción se reduzca y pueda regresar la próxima temporada.

  • Mantener la inocencia y formarse en el exilio

    Mudryk insiste en que no se dopó a propósito. En su única declaración desde la suspensión, el extremo dijo estar “completamente en shock” y afirmó que nunca había consumido “a sabiendas ninguna sustancia prohibida ni infringido ninguna norma”.

    Sin poder jugar con el Chelsea desde el partido de la Conference League contra el Heidenheim en noviembre de 2024, Mudryk se mantiene en forma entrenando con un preparador privado en el Uxbridge FC, un equipo sin categoría, e incluso contrata porteros. Para su defensa legal ha fichado a Morgan Sports Law, el bufete que redujo la sanción a Paul Pogba y también representó a Tyson Fury y Chris Froome.

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    El Chelsea y la FA guardan silencio

    El Chelsea, que pagó 70 millones de euros (61 millones de libras) por el jugador en enero de 2023, prefiere no pronunciarse mientras avanza el proceso judicial. Se espera el veredicto del TAS para definir su futuro en Stamford Bridge.

    La FA tampoco se ha pronunciado. Mientras Mudryk afronta esta batalla legal, el fútbol mundial mira a Suiza para ver si el costoso fichaje podrá limpiar su nombre o si su etapa en la élite ha terminado.

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