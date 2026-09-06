Mykhailo Mudryk rompe su silencio tras su esperado debut con el Tottenham mientras Roberto De Zerbi lanza una advertencia sobre su estado físico

Mudryk saltó al campo desde el banquillo en el minuto 74 durante el empate 0-0 del Tottenham en The City Ground el sábado. El partido supuso la primera aparición oficial de Mudryk desde noviembre de 2024, después de haber cumplido recientemente una suspensión por infracciones de dopaje.

El extremo, que llegó a los Spurs cedido por el Chelsea el último día del mercado, dejó buenas sensaciones en su breve aparición y no tardó en acudir a Instagram para compartir sus impresiones. «No hay mejor sensación que volver al campo. Primeros minutos con nuevos colores. Gracias por el apoyo, además», escribió Mudryk.