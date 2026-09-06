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Mykhailo Mudryk rompe su silencio tras su esperado debut con el Tottenham mientras Roberto De Zerbi lanza una advertencia sobre su estado físico
Mudryk celebra su regreso al fútbol
Mudryk saltó al campo desde el banquillo en el minuto 74 durante el empate 0-0 del Tottenham en The City Ground el sábado. El partido supuso la primera aparición oficial de Mudryk desde noviembre de 2024, después de haber cumplido recientemente una suspensión por infracciones de dopaje.
El extremo, que llegó a los Spurs cedido por el Chelsea el último día del mercado, dejó buenas sensaciones en su breve aparición y no tardó en acudir a Instagram para compartir sus impresiones. «No hay mejor sensación que volver al campo. Primeros minutos con nuevos colores. Gracias por el apoyo, además», escribió Mudryk.
- Getty Images
De Zerbi exige una mejora física
A pesar de las señales positivas mostradas por el jugador cedido durante su breve tiempo sobre el césped, el entrenador del Tottenham, De Zerbi, admitió que el futbolista está lejos de ser un titular habitual.
De Zerbi subrayó que Mudryk debe trabajar con diligencia para recuperar su condición física óptima antes de poder tener un impacto constante en el equipo. «Todavía no está listo. Está trabajando para alcanzar la mejor condición física. Necesita tiempo, necesita trabajo», explicó De Zerbi durante su rueda de prensa posterior al partido, destacando las exigencias físicas necesarias para triunfar en su actual planteamiento táctico en el club.
Competencia feroz por los puestos de titular
De Zerbi también habló de la intensa competencia por un puesto en el ataque del Tottenham, especialmente en la banda izquierda, donde juega Mudryk. El técnico señaló que Mathys Tel es otra opción, aunque ambos jugadores todavía tienen margen de mejora. «En esa posición tenemos a Mathys Tel, un gran potencial. Pero también Mathys toma demasiadas decisiones equivocadas, y Mudryk. Así que son dos grandes jugadores, dos jugadores con un gran potencial. Pero si queremos marcar, creo que Marmoush tiene 15 goles. Solanke, ese remate de cabeza suyo, lo considero una ocasión para marcar. No es un disparo a puerta. Pero, ¿cuántos disparos tuvo Nottingham hoy?», añadió De Zerbi.
- AFP
¿Qué le espera ahora al Tottenham?
Mudryk tratará de apoyarse en su aparición en los últimos minutos y de mejorar significativamente su ritmo de competición en los entrenamientos antes de una exigente racha de partidos. El Tottenham recibirá al Everton en la Premier League el 12 de septiembre, antes de una complicada visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool en los octavos de final de la EFL Cup tres días después. Después, el Spurs regresará a casa para jugar contra el Aston Villa el 19 de septiembre, lo que significa que los servicios médicos tendrán que gestionar con cuidado los minutos del extremo en una semana cargada de partidos.
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