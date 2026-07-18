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«Muy profético»: Tom Brady le pregunta a Lionel Messi por la famosa foto del bebé Lamine Yamal antes de la final del Mundial entre Argentina y España
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«Ya es uno de los principales protagonistas del fútbol mundial»
Al ser preguntado sobre el duelo contra Yamal con el trofeo en juego, Messi elogió al joven de 19 años, pero recordó que Argentina no se apartará.
«Con solo 19 años, ya es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial», declaró Messi en el evento de la Copa del Mundo organizado por la FIFA y Fanatics. «Tiene toda su carrera por delante y una gran oportunidad de lograr algo histórico.
Siempre le deseo lo mejor, pero intentaremos hacer un gran partido e impedir que muestre su mejor nivel, aunque sea muy difícil. España no es solo Lamine: tiene grandes jugadores y juega muy bien, pero nosotros también tenemos nuestras armas».
«El comienzo de dos leyendas»
La famosa foto se tomó en 2007, cuando Yamal tenía solo unos meses y Messi empezaba a brillar en el Barcelona. Volvió a compartirse en 2024, cuando el padre de Yamal la llamó «el comienzo de dos leyendas».
Ahora uno busca cerrar su carrera con un segundo título mundial, mientras el otro aspira a destronarlo y cerrar una historia circular.
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Dos caminos distintos hacia la final
Este ha sido el torneo de Messi: ocho goles y cuatro asistencias en siete partidos, para un total de 21 goles y 12 asistencias en 33 encuentros mundialistas.
En su primer Mundial, Yamal ha marcado un gol en siete partidos. Aunque sus números son más discretos, su influencia va más allá: provocó el penalti que abrió la victoria de España ante Francia en semifinales y atrajo constantemente la marca rival, creando espacios para sus compañeros.
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¿Y ahora qué?
Este domingo, Messi intentará opacar al astro español. Argentina busca su segundo título mundial consecutivo, mientras que Yamal puede llevar a España a su primer título desde 2010, casi 19 años después de que se conocieran.
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