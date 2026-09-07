El Arsenal ha disfrutado de un inicio impecable en la defensa de su título de la Premier League, y el fichaje veraniego Guimaraes cree que el mérito está en los estándares inflexibles de Arteta. Guimaraes, que llegó procedente del Newcastle en una operación de 75 millones de libras, se ha visto impactado por la intensidad del entorno creado por su nuevo entrenador.

Al reflexionar sobre sus primeros contactos con el español, Guimaraes desveló que el mensaje de evolución constante quedó claro desde el primer día. «Estoy muy feliz de poder entrenarme cinco o seis veces con el equipo. Es genial poder trabajar con un equipo tan fuerte e impresionante», dijo Guimaraes al Daily Mail.

«Son fuertes físicamente, fuertes en defensa, fuertes en ataque. Parece que esta temporada están jugando mejor que la temporada pasada. Creo que ese es el objetivo, mejorar cada año. Ese es el mensaje que Arteta quiere transmitirnos».