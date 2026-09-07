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«Muy obsesionado!». Una estrella del Arsenal revela cuál es la fuerza motriz de Mikel Arteta mientras el Arsenal arranca a toda velocidad la defensa del título
La incansable búsqueda de la perfección de Arteta
El Arsenal ha disfrutado de un inicio impecable en la defensa de su título de la Premier League, y el fichaje veraniego Guimaraes cree que el mérito está en los estándares inflexibles de Arteta. Guimaraes, que llegó procedente del Newcastle en una operación de 75 millones de libras, se ha visto impactado por la intensidad del entorno creado por su nuevo entrenador.
Al reflexionar sobre sus primeros contactos con el español, Guimaraes desveló que el mensaje de evolución constante quedó claro desde el primer día. «Estoy muy feliz de poder entrenarme cinco o seis veces con el equipo. Es genial poder trabajar con un equipo tan fuerte e impresionante», dijo Guimaraes al Daily Mail.
«Son fuertes físicamente, fuertes en defensa, fuertes en ataque. Parece que esta temporada están jugando mejor que la temporada pasada. Creo que ese es el objetivo, mejorar cada año. Ese es el mensaje que Arteta quiere transmitirnos».
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Superar los contratiempos por lesión al inicio de su carrera
Mientras el Arsenal ha estado brillando sobre el césped, Guimaraes ha vivido un inicio algo frustrante mientras gestiona su carga de trabajo. El brasileño ha estado lidiando con un persistente problema en la ingle que le obligó a ver desde la banda buena parte del arranque de la temporada. Su participación se limitó a salir como suplente contra el Aston Villa y después se quedó sin jugar, pese a estar en el banquillo, en la reciente victoria por 2-1 sobre el Chelsea en el Emirates Stadium.
La ausencia del jugador de 28 años ha sido gestionada con cuidado por Arteta, que no quiere precipitar el regreso de su fichaje estrella para el centro del campo. La competencia por un puesto en la sala de máquinas del Arsenal sigue siendo feroz, pero se espera que Guimaraes sea una pieza vital del equipo en su intento de pelear en varios frentes.
Raya elogia la mentalidad del campeón
No son solo los nuevos fichajes quienes están notando el impacto del reciente éxito del Arsenal; estrellas consolidadas como David Raya creen que el club ha alcanzado un nuevo nivel de madurez. Tras la victoria sobre el Chelsea, el portero español habló sobre el cambio psicológico que se produce después de ganar grandes títulos.
«Por supuesto, ganar la liga después de tantos años y después de esos años en los que te quedas tan cerca te da ese alivio y esa confianza extra», explicó Raya. «Viniendo de esos tres partidos, especialmente de la victoria en la Community Shield contra el (Manchester) City, y por la manera en que jugamos, eso te da una motivación extra y una confianza extra para jugar como queremos jugar».
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Mantener el impulso de cara al camino que queda por delante
La capacidad del Arsenal para sacar resultados incluso cuando no está en su mejor versión ofensiva ha sido una seña de identidad de su rendimiento en este inicio de temporada. La victoria ante el Chelsea de Xabi Alonso fue un claro ejemplo, ya que se repuso de un gol en contra tempranero para sumar los tres puntos.
Con el arranque perfecto de su defensa del título todavía intacto, el foco se desplaza ahora a la Champions League, donde el Arsenal buscará trasladar su dominio nacional al escenario continental. El Arsenal viaja para medirse al Nápoles este miércoles por la noche en su primer partido de la fase de grupos de la Champions League.
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