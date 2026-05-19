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«Muy natural»: así gestionará Portugal la presencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, mientras Roberto Martínez admite que los métodos de la selección difieren de los de un club
Gestión natural para una figura legendaria
El seleccionador de Portugal, Martínez, ha desmentido las preocupaciones sobre la gestión física de Ronaldo de cara al Mundial de 2026.
Tras anunciar la convocatoria, el técnico destacó que la gestión interna del jugador del Al-Nassr avanza sin complicaciones.
Al preguntarle cómo controlarán sus minutos y su forma física, fue claro: «Lo gestionamos con naturalidad. En un Mundial no hay patrones de club ni de edad. Todos están concentrados y debemos manejar bien el día a día», explicó a los periodistas.
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Métodos de entrenamiento internacionales vs. de clubes
Martínez resaltó una diferencia clave: en las ligas nacionales se gestiona la fatiga a lo largo de nueve meses, mientras que en un torneo de verano se actúa de forma inmediata y reactiva.
Mientras que los entrenadores de clubes deben considerar la fatiga de una temporada de nueve meses, el Mundial exige una gestión inmediata, centrada en el presente más que en la edad biológica.
El exentrenador del Everton y de la selección belga cree que la naturaleza condensada de la competición permite aplicar otras reglas. «Podemos hablar de muchos sueños, pero solo tenemos tres partidos para empezar, esa es nuestra Copa del Mundo. Y tenemos que gestionar esos tres de la mejor manera posible», afirmó.
Sobre una base sólida
Desde que dirige a Portugal, Martínez ha trabajado con Ronaldo y el núcleo del equipo. Asegura que los datos y el conocimiento psicológico acumulados en los últimos dos años son clave para gestionar a sus jugadores en la gira por Norteamérica. El técnico asegura que la relación entre su cuerpo técnico y el capitán es sólida y que ya cuentan con datos de casi 40 partidos juntos. «Ahora solo debemos gestionar al grupo durante el Mundial, algo natural», añadió.
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Centrándonos en el talento y el compromiso colectivos
Aunque Ronaldo sigue acaparando la atención, Martínez insiste en que el éxito dependerá de la unidad y el compromiso de los 27 jugadores.
Para concluir sus reflexiones sobre la preparación del equipo, Martínez añadió: «Creemos firmemente en el compromiso y el talento de nuestros jugadores para hacerlo bien».
El plan es simple: atender a cada jugador, incluso al emblemático ‘7’, según lo que requieran los próximos 90 minutos en la búsqueda de la gloria.