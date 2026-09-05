La etapa de Alonso en Stamford Bridge ha comenzado con cambios profundos, marcados por la llegada de 11 refuerzos este verano. Aunque el fichaje récord de Rogers por 117 millones de libras acaparó los titulares, otra incorporación procedente del Aston Villa ha reforzado la zaga del Chelsea, ya que Martinez completó un traspaso de 7,5 millones de libras al oeste de Londres para convertirse en el guardameta titular indiscutible del club, desplazando al portero español Robert Sanchez, que cerró una cesión al Como el último día del mercado.

El guardameta argentino causó un impacto inmediato durante la emocionante victoria del Chelsea por 4-3 ante el Brighton el pasado fin de semana. Aunque debutó luciendo el icónico dorsal 26 de John Terry, Martinez ha pasado rápidamente al dorsal 1, que estaba vacante, justo a tiempo para enfrentarse a su antiguo club.



