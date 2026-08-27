«¡Muy difícil jugar contra él!»: Bruno Fernandes admite que votó por la estrella del Arsenal después de que el capitán del Manchester United ganara el premio al Jugador del Año de la PFA

Fernandes consolidó oficialmente su estatus como el jugador más destacado de la Premier League, al recibir el premio PFA al Jugador del Año masculino el martes por la noche. La ceremonia tuvo lugar en la Ópera de Manchester, donde el internacional portugués acudió junto a su esposa, Ana Pinho.

El futbolista de 31 años fue recompensado por una fenomenal temporada 2025-26 a las órdenes de Michael Carrick. Fernandes dirigió el centro del campo del Manchester United, pulverizando el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League al repartir 21 pases de gol. Su brillantez creativa resultó vital para guiar al United hasta el tercer puesto y asegurar su regreso a la Champions League.

Se impuso a dos estrellas del Manchester City y a un trío de jugadores del Arsenal para hacerse con el galardón. Como las reglas de la competición impiden que los nominados se voten a sí mismos, Fernandes se vio obligado a apoyar a un rival directo al emitir su voto.



