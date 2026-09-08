Benjamin Sesko todavía no ha sido titular con el Manchester United esta temporada tras una lesión en la espinilla que le dejó fuera durante toda la pretemporada. En su ausencia, Carrick ha optado por utilizar a Matheus Cunha como su delantero principal ante Hull City, Ipswich Town y Everton.

Mientras que los extremos Bryan Mbuemo y Marcus Rashford han firmado buenos comienzos de campaña, el ataque por el centro del United ha carecido de una verdadera pegada. Cunha, que llegó procedente del Wolves el año pasado, ha jugado históricamente en la banda izquierda, lo que deja dudas sobre su idoneidad para liderar el ataque.

Sesko demostró recientemente su valor al marcar un brillante gol de cabeza a centro de Luke Shaw contra el Everton. Sin embargo, un empate en los últimos minutos de Ainsley Maitland-Niles en el Hill Dickinson Stadium obligó al United a conformarse con un empate.



