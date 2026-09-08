Benjamin Sesko todavía no ha sido titular con el Manchester United esta temporada tras una lesión en la espinilla que le dejó fuera durante toda la pretemporada. En su ausencia, Carrick ha optado por utilizar a Matheus Cunha como su delantero principal ante el Hull City, el Ipswich Town y el Everton.

Aunque los hombres de banda Bryan Mbuemo y Marcus Rashford han tenido un inicio positivo de campaña, el ataque por el centro del United ha carecido de verdadera pegada. Cunha, que llegó procedente del Wolves el año pasado, ha jugado históricamente en la banda izquierda, lo que deja dudas sobre su idoneidad para liderar la delantera.

Sesko demostró recientemente su valor al marcar un brillante cabezazo a centro de Luke Shaw contra el Everton. Sin embargo, un empate tardío de Ainsley Maitland-Niles en el Hill Dickinson Stadium hizo que el United tuviera que conformarse con un empate.



