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«Muy difícil de entender»: Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, critica el calendario del Mundial mientras el equipo se prepara para enfrentar a Egipto tras una agotadora victoria sobre Cabo Verde
Scaloni descarga su ira ante la saturación de partidos
La victoria 3-2 en prórroga ante Cabo Verde deja a la Albiceleste con solo tres días para preparar los octavos contra Egipto. Además, cancelaron el entrenamiento del sábado por una tormenta en Miami.
Scaloni criticó la organización del torneo tras la ajustada victoria. Aunque ganaron, el técnico mostró su frustración por la falta de tiempo de recuperación de sus jugadores en comparación con las fases previas.
Tras el partido, declaró a la prensa: «¿Qué viene ahora? Descansar. No sé cómo está organizada la Copa del Mundo, pero tuvimos seis días y ahora tenemos tres y medio. Cuando más se necesita el descanso, es cuando menos se tiene. Es difícil de entender; debería haber sido gradual. Pero bueno, así son las cosas».
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La victoria ante Cabo Verde
La frustración por el calendario llega tras un partido que llevó al campeón al límite. En su partido 100 al frente del equipo, Scaloni admitió que habría sido una «locura» perder ante la resistente selección africana que forzó la prórroga. La victoria 3-2 dio el pase, pero dejó a la plantilla agotada.
Messi, bromeando, admitió que, pese a que los rivales le dan «una paliza» durante el partido, luego le piden la camiseta y un selfi. El desgaste preocupa a Scaloni por la condición de varias estrellas.
Aumentan las preocupaciones por las lesiones en la Albiceleste
El breve descanso preocupa, sobre todo tras las lesiones en Miami. Facundo Medina salió por fuertes calambres, y Enzo Fernández también los sufrió al final. Además, Nico González se torció el tobillo en la prórroga, aumentando la lista de problemas médicos.
«Enzo tuvo un pequeño calambre al final, pero se recuperó. Terminó el partido con calambres, pero ya no teníamos más cambios», explicó Scaloni. «Estamos contentos con Facundo. Terminó muy cansado porque lo usamos mucho en ataque, algo a lo que no está acostumbrado. Había estado jugando como tercer central, sin participar mucho en el ataque. Terminó con calambres, pero estaba bien, y por suerte tenemos a Nico [Tagliafico] en el banquillo, que nos da la ayuda que necesitamos y demostró que también está en forma».
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El reto de Egipto se vislumbra en el horizonte
Argentina viajará a Atlanta para enfrentarse a una selección egipcia que llega con la moral alta tras vencer a Australia. Los Faraones se clasificaron tras reunirse alrededor de un portátil para analizar jugadas de penalti antes de ganar la tanda. Su meticulosa preparación los convierte en un rival peligroso para una selección argentina cansada.
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