«¡Muy asustado!». Francesco Farioli ofrece una actualización sobre la lesión de la estrella hospitalizada antes de enfrentarse al Manchester City

El FC Porto firmó su quinta victoria en cinco partidos en la Liga portuguesa tras remontar un gol en contra para derrotar al Moreirense por 2-1 en el Estádio do Dragão. Después de empezar perdiendo por un tanto en el minuto 20, Jan Bednarek empató de cabeza antes de que William Gomes marcara al inicio de la segunda parte para sellar la remontada.

La victoria mantiene al equipo de Francesco Farioli en solitario en lo más alto de la clasificación.

Sin embargo, el partido terminó con una nota preocupante cuando el centrocampista Victor Froholdt sufrió una grave lesión en los últimos compases del encuentro.



