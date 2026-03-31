«Muy agresiva y bastante técnica»: la seleccionadora de las Lionesses, Sarina Wiegman, explica por qué ha convocado por primera vez a la internacional absoluta a Erica Parkinson, de 17 años, para los partidos contra España e Islandia

En una rueda de prensa celebrada el martes, se le preguntó a Wiegman qué la había llevado a hacer esa invitación sorpresa a Parkinson. «La hemos convocado porque nos falta un poco de profundidad en el centro del campo debido a las lesiones de Ella Toone y Grace Clinton, así que, lógicamente, tenemos que buscar a la siguiente opción», explicó la seleccionadora inglesa. «Erica ha seguido el camino. Juega en Portugal. Lo ha hecho bien con la sub-23. Es una centrocampista ofensiva muy dinámica que quiere ir hacia adelante y también es muy agresiva y bastante técnica. Por supuesto, es un gran salto pasar de la sub-23 y la competición portuguesa a nuestra selección absoluta, pero tiene la oportunidad de demostrar de qué está hecha a nuestro nivel.

«Creo que está preparada para incorporarse. Creo que, para cualquier jugadora joven que llega a nuestro entorno por primera vez, es normal sentir cierta ansiedad. Como sabemos, es un equipo que ha jugado a un nivel muy alto, así que, para cualquier jugadora, supone realmente un salto cualitativo. No vamos a forzar nada. Va a incorporarse y va a demostrar [lo que puede hacer] y espero que lo disfrute. No espero que entre en el once inicial de inmediato. Eso no es lo que esperamos. Es un proceso de aprendizaje para ella. Pero sí espero que pueda adaptarse rápidamente al nivel que se requiere en nuestro entorno senior.

«Se quedó sorprendida. Dijo que se había quedado sin palabras, pero estaba muy contenta, sorprendida y emocionada, por supuesto».