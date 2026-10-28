Marruecos no robó la Copa de África: la ley es clara

No reconocer la decisión del TAS dañaría la imagen del continente africano ante el mundo

La final del Mundial 2030 debe disputarse en Marruecos: basta de racismo

Marruecos es capaz de eliminar a Brasil y Argentina, y el eje de la defensa es nuestro punto débil

Wahbi está influido por el estilo del Barcelona, y 40 millones de marroquíes apoyan a Yamal

Mustapha Hadji no fue un simple jugador que vistió la camiseta de la selección marroquí, sino una de las figuras más destacadas que llevaron las aspiraciones de Marruecos a los campos internacionales y dejaron su huella en la memoria del fútbol africano.

El ganador del premio al Mejor Jugador Africano en 1998 y uno de los rostros más destacados de Marruecos en el Mundial de Francia disputó 58 partidos internacionales entre 1994 y 2002, en los que marcó 12 goles y dio 6 asistencias, ofreciendo el modelo de un jugador marroquí capaz de brillar en los niveles más altos de la competición europea.

Tras una carrera profesional en la que pasó por varios clubes europeos, entre los más destacados el Aston Villa y el Deportivo de La Coruña, Hadji regresó a la selección marroquí por la vía del trabajo técnico, para ocupar un puesto dentro del cuerpo técnico auxiliar entre 2014 y 2022, y vivir de cerca el camino de evolución de Marruecos hasta alcanzar el logro de la semifinal de la Copa del Mundo 2022 en Catar.

En la primera parte de su extensa entrevista con "Kooora", Hadji abre expedientes espinosos que ocupan la primera plana del panorama futbolístico marroquí y africano, hablando del conflicto legal entre Marruecos y Senegal en torno a la final de la Copa Africana de Naciones, de su postura ante la polémica sobre la organización de la final de la Copa del Mundo 2030 y de su opinión sobre la competencia con España y el debate acerca del racismo.

La antigua estrella de Marruecos ofrece además una lectura técnica de la selección actual, compara las generaciones de 2022 y 2026, evalúa el trabajo de Walid Regragui y Mohamed Wahbi, señala las selecciones que considera capaces de frenar a Marruecos e indica los puntos fuertes y débiles más destacados de la plantilla.

La entrevista se extiende hasta el caso de Lamine Yamal y su elección de representar a la selección española en lugar de a Marruecos, pues Hadji revela cómo ven los marroquíes a la estrella del Barcelona pese a su decisión internacional, antes de hablar sobre las opciones del ataque marroquí, desvelar el nombre que prefiere para liderar la línea delantera y dar su opinión sobre el papel de Soufiane Rahimi y sus posibilidades con la selección.

Y vamos con la primera parte de la entrevista: