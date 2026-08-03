Getty Images
Traducido por
«Música para mis oídos»: Antoine Semenyo revela su ilusión por el plan táctico de Enzo Maresca para el Manchester City tras la salida de Pep Guardiola
El planteamiento táctico de Maresca ilusiona a Semenyo
Semenyo ha elogiado el estilo de juego de Maresca después de mostrar las primeras señales de su papel bajo las órdenes del italiano. El City cayó en la tanda de penaltis ante el Inter de Milán en el primer partido de Maresca al frente del equipo en Hong Kong, pero el conjunto mostró la intención ofensiva que el nuevo técnico desplegará tras sustituir a Pep Guardiola. Semenyo jugó los primeros 45 minutos y ayudó a preparar el gol de Divine Mukasa para el City. El extremo está encantado con la oportunidad de actuar en un sistema que prioriza la amplitud y el brillo individual por las bandas.
«Cuando fue nombrado, eso fue lo primero que pensé porque cuando te habías enfrentado antes al Chelsea cuando él estaba allí, sus hombres de banda siempre estaban muy abiertos y tenían bastante libertad. Así que eso fue una de las cosas que más me ilusionó cuando fue nombrado y es emocionante para mí como extremo. Voy a tener situaciones de uno contra uno durante gran parte del partido y tengo muchas ganas», dijo Semenyo.
«He tenido reuniones individuales con él sobre cómo quiere plantearlo, cómo quiere que jueguen sus hombres de banda y, en general, como equipo. Creo que sus ideas son geniales, bastante parecidas a las de Pep, pero si viste el partido [contra el Inter], habrás visto que se plasmaron un par de sus ideas y estuvo bien. Enzo simplemente es [quédate] abierto y, cuando recibas el balón, crea ocasiones. Así que es música para mis oídos».
- Getty Images Sport
La influencia de Guardiola
Su primera media temporada en el Etihad Stadium fue, sencillamente, espectacular, ya que desempeñó un papel fundamental en la conquista de títulos del club. Semenyo marcó un total de 21 goles con su club y su selección la temporada pasada, incluyendo el tanto de la victoria en el triunfo sobre el Chelsea en la final de la FA Cup. Y añadió: "Creo que, para mí, simplemente quería que el siguiente paso fuera uno grande y el Manchester City era la opción. Pep habló conmigo antes y me dijo: 'mira, cuando vengas, voy a hacerte mejor jugador'.
"Quieres ser mejor, quieres mejorar cada temporada y él sin duda me ayudó con eso en los primeros cinco meses, pero obviamente es triste que se vaya".
El Bournemouth lanza la carrera del jugador
Semenyo se unió al City procedente del Bournemouth por 65 millones de libras en el mercado de fichajes de enero. A pesar del sonado traspaso, sigue profundamente agradecido al club que le brindó una plataforma para brillar en la máxima categoría del fútbol inglés.
«Les debo todo, para ser sincero. Ayudaron a que mi carrera en la Premier League floreciera y, obviamente, la dirección, el personal que trabaja entre bastidores, todos fueron increíbles, hicieron que todo fuera muy fácil», señaló Semenyo.
- GOAL
La fe como base del éxito
Más allá del terreno de juego, Semenyo es un cristiano devoto y lleva tatuajes religiosos por todo el cuerpo. El compromiso con su vida espiritual es algo que considera esencial para su rendimiento profesional. «Sé que, obviamente, ahora mismo camino con Dios y quiero llevar mi fe al máximo todo lo que pueda, así que practicar me da la oportunidad de hacerlo», dijo Semenyo. «No estaría aquí sin él, Dios, así que siempre van a estar la fe y después el fútbol».
«Creo que Dios me dio el talento para ser futbolista, me dio todas las habilidades, me dio la mentalidad y la fortaleza mental, así que se lo debo a él rendir y llevar sus palabras al mundo al máximo».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias