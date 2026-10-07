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Murat Yakin lanza una súplica desesperada por Granit Xhaka y Breel Embolo antes del crucial duelo de noviembre
Yakin apunta al regreso de estrellas exiliadas
Yakin ha lanzado un mensaje claro sobre el futuro de Granit Xhaka y Breel Embolo tras la última victoria de su selección. Pese al buen momento del equipo, Yakin insiste en que ambos deben volver a entrar en la dinámica del grupo de cara a la próxima ventana internacional de noviembre. La situación en torno a Xhaka y Embolo se ha complicado por polémicas extradeportivas relacionadas con certificados de vacunación, pero Yakin está priorizando el éxito deportivo mientras Suiza aspira a asegurar su regreso a la Liga A.
La postura del seleccionador sugiere que está dispuesto a dejar atrás las distracciones recientes para garantizar que su plantilla llegue con todos sus efectivos a los partidos decisivos contra Escocia y Eslovenia. "En lo que a mí respecta, sí, sin ninguna duda. Tenemos partidos más exigentes por delante y necesitamos a los mejores jugadores en la selección nacional", dijo Yakin, en declaraciones recogidas por blue Sport.
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La selección sigue unida
Las conversaciones sobre la situación de los jugadores están previstas de inmediato dentro de la Federación Suiza de Fútbol, mientras que las conversaciones directas con los futbolistas están programadas para finales de este mes. Yakin es plenamente consciente de las cualidades únicas que tanto el centrocampista del Sunderland como el delantero del Atlanta United aportan a su planteamiento táctico. Sigue siendo optimista en que pueda encontrarse una solución que permita a ambos jugadores volver a reunirse con sus compañeros para la próxima concentración. «Espero que todo salga bien. Queremos recuperar a los jugadores. No se puede reemplazar a Granit y Breel», añadió Yakin.
Este sentimiento también lo comparten los aficionados suizos, a los que se ha escuchado corear los nombres de las estrellas apartadas durante los recientes partidos de la Liga de Naciones. Parece que la afición y el cuerpo técnico están completamente de acuerdo en que el equipo es significativamente más fuerte con sus dos talismanes sobre el terreno de juego.
Resuelta la cuestión de la capitanía
Una de las principales preocupaciones durante la ausencia de Xhaka ha sido el liderazgo del equipo. El defensa del Inter de Milán Manuel Akanji ha cubierto el vacío de forma admirable, pero Yakin se apresuró a aclarar que la jerarquía no ha cambiado de forma permanente. El seleccionador pretende devolver a Xhaka su papel como líder formal del grupo en cuanto vuelva a entrar en el vestuario, aludiendo a su largo servicio y a su influencia.
«Lleva con nosotros mucho tiempo y ha llevado el brazalete durante mucho tiempo. Manu hizo un buen trabajo y dio un paso al frente para asumir esa responsabilidad. Cuando Granit vuelva, lo hablaremos. En última instancia, es una decisión entre los jugadores, pero Granit es nuestro capitán», declaró Yakin.
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El foco pasa al ascenso
El propio Akanji se ha mostrado abiertamente a favor del regreso de Xhaka, reforzando la idea de que no hay rivalidad por el brazalete. La unidad del grupo sigue siendo alta, incluso mientras el equipo gestiona la presión de mantener su pleno de victorias. Con 12 puntos en cuatro partidos y una diferencia de goles dominante, el objetivo está claro: una victoria más en noviembre sellará su ascenso.
«Todos queremos muchísimo a Xhaka en este equipo. Cuando vuelva, está claro que volverá a ser el capitán», confirmó Akanji.
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