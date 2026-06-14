Mundial: Turquía cae ante Australia; Irankunda y Metcalfe complican a Montella, Calhanoglu y Yildiz; la clasificación se dificulta

Turquía, de regreso al Mundial tras 24 años, cayó 2-0 ante una sorprendente Australia en su debut en la edición 2026. Çalhanoğlu, Yildiz —que entró en la segunda parte— y sus compañeros chocaron contra el muro australiano,que se defendió con uñas y dientes y golpeó al contraataque: en la primera parte, gran gol de la joven promesa Irankunda; en la segunda, el golpe de gracia de Metcalfe. La clasificación se complica para los turcos, que ahora deberán enfrentarse a Estados Unidos y Paraguay.