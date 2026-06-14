Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Mundial: Turquía cae ante Australia; Irankunda y Metcalfe complican a Montella, Calhanoglu y Yildiz; la clasificación se dificulta

World Cup
Australia vs Turquía
Australia
Turquía

¿Cómo fue el partido entre Australia y Turquía en el Mundial de 2026?

Turquía, de regreso al Mundial tras 24 años, cayó 2-0 ante una sorprendente Australia en su debut en la edición 2026. Çalhanoğlu, Yildiz —que entró en la segunda parte— y sus compañeros chocaron contra el muro australiano,que se defendió con uñas y dientes y golpeó al contraataque: en la primera parte, gran gol de la joven promesa Irankunda; en la segunda, el golpe de gracia de Metcalfe. La clasificación se complica para los turcos, que ahora deberán enfrentarse a Estados Unidos y Paraguay.

  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    Australia-Turquía 2-0


    Goles: Irankunda, Metcalfe


    Goles y jugadas destacadas:

    • Anuncios

  • EL MARCADOR

World Cup
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS
World Cup
Turquía crest
Turquía
TUR
Paraguay crest
Paraguay
PAR