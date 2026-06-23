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Erling HaalandGetty Images

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Mundial: Haaland marca otro doblete, Pedersen (Torino) también anota y Noruega vence 3-2 a Senegal, avanzando a dieciseisavos

Noruega vs Senegal
World Cup
Noruega
Senegal

El equipo de Solbakken encadena su segunda victoria y ahora se mide a Francia en la lucha por el liderato del grupo.

Si Leo Messi y Kylian Mbappé llaman, Erling Haaland no puede quedarse atrás. El delantero del Manchester City firma su segundo doblete seguido en este Mundial, llega a 4 goles (iguala al francés y queda a uno de «La Pulga») y se convierte en el máximo goleador noruego en Copas del Mundo. Además, con una jornada de antelación, garantiza el pase a octavos de la selección de Solbakken, que vence 3-2 a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York.


Messi, con doblete ante Austria, se consolida como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

  • MARCA TAMBIÉN PEDERSEN

    Al final, la imagen más bonita es la de los festejos del equipo escandinavo, que se coloca debajo de la grada ocupada por sus aficionados y representa la ya famosísima «Viking Row». En la ajustada victoria sobre los subcampeones de África también deja su huella un «italiano», el extremo del Torino Marc Pedersen, que abre el marcador en el 43’ con un disparo en diagonal que sorprende a Mendy. Alinicio del segundo tiempo, Erling Haaland recibe un pase de Odegaard y marca el segundo. Tras el 1-2 de Ismaila Sarr, Haaland sentencia a puerta vacía, asistido por Berg, en el 58’. En el 93, Sarr (tres goles en el torneo, como Bouba Diop) acorta distancias, pero no evita la segunda derrota de Senegal, que ya había caído 1-3 ante Francia.


    MBAPPÉ Y DEMBÉLÉ: FRANCIA VENCE FÁCIL A IRAK

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  • CÓMO CAMBIA LA CLASIFICACIÓN

    Con este resultado, Francia lidera el grupo I con 6 puntos tras vencer 3-0 a Irak, igualada con Noruega, ya clasificada: Gracias a su mejor diferencia de goles (+5 frente a +4), a los Bleus les bastará un empate en el duelo del viernes por la noche para asegurar el primer puesto, mientras que Noruega necesita ganar. Senegal e Irak suman 0 puntos, pero el primero aún puede aspirar a ser uno de los ocho mejores terceros. Para ello debe ganar por al menos tres goles y dejar su diferencia en 0 (ahora es -3).

  • EL MARCADOR

    NORUEGA-SENEGAL 3-2


    Goleadores: 43' M. Pedersen (N), 48', 58' E. Haaland (N), 53', 93' I. Sarr (S)


    NORUEGA (4-3-3): Nyland; Ryerson (13' Pedersen), Ajer, Heggem (84' Ostigard), Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes (46' Berg); Sorloth (84' Bobb), Haaland, Nusa (71' Schjelderup). Seleccionador: Solbakken.


    SENEGAL (4-2-3-1): Mendy (63' Diaw); Diatta, Koulibaly (72' P. M. Sarr), Niakhate, Diouf (54' Jakobs); I. Gueye, P. Gueye (54' Mbaye); I. Sarr, Camara (63' Ciss), Mané; Jackson. Seleccionador: Thiaw.


    Árbitro: Sampaio


    Amonestados: -

    Expulsados: –

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