Giro inesperado en el Mundial: la Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió de forma cautelar la roja a Folarin Balogun, por loque podrá jugar el lunes contra Bélgica en Seattle. La Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió de forma cautelar la tarjeta roja y la sanción de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en octavos contra Bosnia por una entrada sobre Tarik Muharemovic. Así, el jugador del Mónaco estará a disposición del seleccionador Mauricio Pochettino.
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Mundial: giro inesperado para Balogun: la FIFA anula la sanción por la expulsión ante Bosnia, podrá jugar los octavos de final contra Bélgica
NORMA RONALDO
The Athletic, tras consultar a representantes de la FIFA, confirmó una medida sin precedentes en la historia reciente del Mundial: la anulación parcial o total de una suspensión impuesta durante el torneo. El artículo 27 de la FIFA permite anular, de forma parcial o total, una sanción impuesta durante un partido si la Comisión Disciplinaria lo considera y el jugador no comete otra falta grave en el plazo fijado. Un antecedente reciente es el de Cristiano Ronaldo, expulsado en la eliminatoria contra Irlanda por un codazo y sancionado con tres partidos, dos de ellos condicionales, lo que le permitió jugar el Mundial actual.
POCHETTINO SONRÍE
Folarin Balogun fue expulsado por el árbitro Raphael Claus tras una revisión del VAR por una falta que pareció fortuita. Como no hubo intención contra Muharemovic, estará disponible para el partido del martes 7 de julio y podrá sumar su cuarta participación en este Mundial, en el que ya ha marcado tres goles.
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