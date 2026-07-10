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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Mundial: España vence a Bélgica gracias a Merino y avanza a semifinales, donde enfrentará a Francia. Las Furias Rojas están a un punto del récord de Italia

España vs Belgium
World Cup
España
Belgium

España 2-1 Bélgica en el segundo partido de cuartos de final del Mundial 2026.

España vence 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Inglewood y avanza a semifinales del Mundial 2026. El martes a las 21:00 (hora italiana), en Dallas, enfrentará a Francia.


Las Furias Rojas dominaron la primera parte y se adelantaron por medio de Fabián Ruiz, aunque fallaron el segundo. En la primera ocasión, Bélgica empató con un cabezazo de De Ketelaere. En la segunda parte, más igualada, España recuperó el control y, tras varios cambios, Merino marcó en los últimos minutos para dar la victoria a la selección de De la Fuente. Como ante Portugal en octavos, Merino ingresó desde el banquillo y decidió el partido.


La selección española encadena 36 partidos sin perder; solo Italia, con 37 entre 2018 y 2021, tuvo una racha más larga en Europa.



ESPAÑA-BÉLGICA 2-1

Goles: 30' Fabián Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    97' — Lammens detiene un disparo lejano de Cucurella.

    92' – Salida arriesgada de Unai Simón; la defensa española despeja.

    88' – Disparo de Cubarsi, despeje corto de Lammens y Merino, recién ingresado, remata a puerta.

    71' – Courtois se lesiona y Lammens le reemplaza.

    62' – En la otra área, De Bruyne dispara sin éxito; en la contra, Oyarzabal lo intenta.

    61' – Nuevo intento de Yamal con la izquierda; Courtois detiene.

    55' - Bonita jugada de Doku y De Bruyne, con disparo de De Cuyper al lateral de la red

    52' – Disparo peligroso de Yamal con la izquierda, desviado a córner por la defensa belga.

    41' - De Ketelaere empata con un cabezazo a dos pasos, tras centro de Castagne.

    40' – Yamal dispara con la izquierda y el balón se marcha rozando el poste tras una jugada en profundidad.

    35' – Tiro libre de Yamal bien atajado por Courtois

    30' - Courtois rechaza un disparo cruzado de Dani Olmo; Fabián Ruiz recoge el rebote y marca con la derecha, dando la ventaja a España

    21' – Yamal dispara con efecto desde el borde del área, pero el balón se va fuera.

    10' - Rodri dispara y Ngoy despeja.


    Antes del inicio, Tielemans se lesiona en el calentamientoy es reemplazado por Vanaken; ni siquiera va al banquillo.

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  • ESPAÑA-BÉLGICA, EL PARTIDO

    ESPAÑA-BÉLGICA 2-1

    Goles: 30' Fabián Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


    ESPAÑA (4-3-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (55' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (86' Merino), Baena (55' Ferran Torres); Oyarzabal (79' Nico Williams). Seleccionador: De la Fuente.


    BÉLGICA (4-2-3-1): Courtois (71' Lammens); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (60' Seys); Raskin, Vanaken (60' Lukaku); Trossard (60' Witsel), De Bruyne (86' Saelemaekers), Doku; De Ketelaere. Seleccionador: García.


    Árbitro: Oliver (ING)

    Expulsados:

    Amonestados: Cubarsi (S), De Bruyne (B), Laporte (S), Witsel (B)



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