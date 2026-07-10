España vence 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Inglewood y avanza a semifinales del Mundial 2026. El martes a las 21:00 (hora italiana), en Dallas, enfrentará a Francia.





Las Furias Rojas dominaron la primera parte y se adelantaron por medio de Fabián Ruiz, aunque fallaron el segundo. En la primera ocasión, Bélgica empató con un cabezazo de De Ketelaere. En la segunda parte, más igualada, España recuperó el control y, tras varios cambios, Merino marcó en los últimos minutos para dar la victoria a la selección de De la Fuente. Como ante Portugal en octavos, Merino ingresó desde el banquillo y decidió el partido.





La selección española encadena 36 partidos sin perder; solo Italia, con 37 entre 2018 y 2021, tuvo una racha más larga en Europa.









ESPAÑA-BÉLGICA 2-1

Goles: 30' Fabián Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)



