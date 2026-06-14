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Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Mundial: Escocia vence 1-0 a Haití con gol de McGinn y lidera el grupo, por encima de Brasil y Marruecos. La «Tartan Army» sueña con McTominay, aunque los caribeños se llevan un gran aplauso

World Cup
Haití vs Escocia
Haití
Escocia

¿Cómo fue el partido entre Haití y Escocia en el Mundial de 2026?

Tras 28 años, Escocia vuelve al Mundial y logra su primera victoria desde Italia 90. El 1-0 ante Haití le otorga el liderato del Grupo C,con la clasificación al alcance. Pierrot y su equipo, pese a la derrota, aguantaron hasta el final y rozaron el empate que habría sido histórico en su regreso al torneo desde 1974. Decisivo McGinn; McTominay remató al poste.


Gracias al empate entre Brasil y Marruecos, los escoceses lideran el grupo. McTominay primero rozó el gol y luego golpeó el poste; McGinn, capitán del Aston Villa, aprovechó un rechace del portero tras una jugada de Adams y marcó el 1-0. Ese fue el resultado final, pese a que Haití, con carácter en la segunda parte, rozó el empate en el descuento con Pierrot. La Tartan Army vuelve a celebrar.

  • Haití-Escocia 0-1


    Goles: McGinn


    GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS:


    85' – Ocasion para Haití: Pierrot cabecea y el balón roza el poste.

    73' – McGinn, del Aston Villa, casi marca el segundo.

    35' - Pierrot desperdicia la primera ocasión clara de Haití.

    25' - ¡Escocia se adelanta! Adams dispara, Placide repele y McGinn, con habilidad y suerte, marca en el rebote.

    17' - McTominay, del Nápoles, dispara desde la frontal con un tiro certero, pero el balón se estrella en el poste; mala suerte para el jugador.

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  • RESULTADOS

    Haití (4-4-2): Placide, Arcus, Adé, Delcroix, Experience, Deedson (Casimir, 16' ST), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (Fortuné, 39' ST), Pierrot, Isidor (Duverne, 30' ST). Suplentes: Duverger Josuè, Etienne, Joseph, Lacroix, Metusala, Nazon, Paugain, Pierre Alexandre, Pierre, Saintè Carl, Simon, Thermoncy. Entrenador: Migné


    Escocia (4-4-2): Gunn, Hickey (Patterson 29' ST), Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak (Christie 29' ST), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis 37' ST), Shankland (McLean 37' ST), Adams (Dykes 29' ST). Suplentes: Kelly, Fletcher, Gordon, Hirst, Hyam, McKenna, Ralston, Souttar, Stewart, Tierney. Entrenador: Clarke


    Árbitro: Ghorbal (Argelia)


    Amonestados: Bellegarde (H), Hickey (S), McLean (S)

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