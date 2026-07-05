Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Mundial: el caso Balogun se complica. ¿Hubo una llamada entre Trump e Infantino antes de anular la sanción? Respuesta de la FIFA

USA
F. Balogun
World Cup
Belgium

El presidente de Estados Unidos ha agradecido a la FIFA, a través de las redes sociales, la decisión tomada hoy.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió de forma condicional la sanción de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado directamente en el último partido contra Bosnia tras una acción revisada por el VAR que perjudicó al defensa del Sassuolo Tarik Muharemovic. Gracias a ello, podrá jugar los octavos de final contra Bélgica.

  • ARTÍCULO 27

    Aunque el reglamento impide a la FIFA revisar las decisiones disciplinarias del árbitro, el artículo 27 le permite anular total o parcialmente una sanción en casos excepcionales como el de Balogun. La medida, histórica, ha alegrado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo celebró en Truth. Ya se especula sobre las supuestas presiones de la Administración estadounidense a la FIFA.

    • Anuncios

  • EL MISTERIO DE LA LLAMADA TELEFÓNICA

    Nuestro compañero de Talksport, Ben Jacobos, revela que Trump contactó directamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para revisar el caso de Folarin Balogun y permitir que el delantero del Mónaco juegue el martes 7 de julio (a las 2:00) en Kansas City contra Bélgica, que vale un lugar en los cuartos de final de este Mundial. Sobre estos se cierne la pesada sombra del presidente de Estados Unidos, quien el próximo 19 de julio participará junto a Infantino en la ceremonia de entrega de la copa al equipo ganador, rompiendo un protocolo que se había mantenido hasta esta edición del torneo. La FIFA, al ser consultada sobre el caso de Balogun, no ha confirmado la versión de Talksport y ha reafirmado la independencia de su Comisión Disciplinaria.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
USA crest
USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL