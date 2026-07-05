La Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió de forma condicional la sanción de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado directamente en el último partido contra Bosnia tras una acción revisada por el VAR que perjudicó al defensa del Sassuolo Tarik Muharemovic. Gracias a ello, podrá jugar los octavos de final contra Bélgica.
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Mundial: el caso Balogun se complica. ¿Hubo una llamada entre Trump e Infantino antes de anular la sanción? Respuesta de la FIFA
ARTÍCULO 27
Aunque el reglamento impide a la FIFA revisar las decisiones disciplinarias del árbitro, el artículo 27 le permite anular total o parcialmente una sanción en casos excepcionales como el de Balogun. La medida, histórica, ha alegrado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo celebró en Truth. Ya se especula sobre las supuestas presiones de la Administración estadounidense a la FIFA.
EL MISTERIO DE LA LLAMADA TELEFÓNICA
Nuestro compañero de Talksport, Ben Jacobos, revela que Trump contactó directamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para revisar el caso de Folarin Balogun y permitir que el delantero del Mónaco juegue el martes 7 de julio (a las 2:00) en Kansas City contra Bélgica, que vale un lugar en los cuartos de final de este Mundial. Sobre estos se cierne la pesada sombra del presidente de Estados Unidos, quien el próximo 19 de julio participará junto a Infantino en la ceremonia de entrega de la copa al equipo ganador, rompiendo un protocolo que se había mantenido hasta esta edición del torneo. La FIFA, al ser consultada sobre el caso de Balogun, no ha confirmado la versión de Talksport y ha reafirmado la independencia de su Comisión Disciplinaria.
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