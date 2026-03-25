Mundial: EE. UU. exige fianzas de hasta 15 000 euros para entrar en el país; problemas para cinco jugadores de la selección nacional

Una norma que, sin embargo, corre el riesgo de tener graves efectos secundarios precisamente en este gran evento futbolístico. Según informa The Athletic, el mayor problema afecta directamente a los protagonistas sobre el terreno de juego: los futbolistas y el cuerpo técnico. De hecho, el reglamento no contemplaría por el momento ninguna exención para los deportistas profesionales, quienes se encontrarían así en la paradójica situación de tener que pagar fianzas de entre 5.000 y 15.000 dólares para poder participar en el torneo. Una suma que, aunque se devolvería al salir del país dentro de los plazos del visado, representa de todos modos un obstáculo significativo en términos organizativos y burocráticos.



