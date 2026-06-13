En esta edición, Vinicius Jr. debe liderar a Brasil y devolverlo a lo más alto. Con 48 partidos y 9 goles con la Verdeoro, en 2022, aún joven, vivió su primer Mundial a la sombra de Neymar. En Catar jugó tres partidos y anotó un gol, antes de la eliminación en penaltis contra Croacia en cuartos. Hoy, a sus 26 años, Vinicius está en su mejor momento y es, sin duda, el jugador más talentoso de la plantilla: en Estados Unidos, México y Canadá será la estrella, con todo lo que eso implica. Mientras el capitán Marquinhos aporta carisma y liderazgo espiritual —como mostró al abrazar a Gabriel tras su fallo en la final de la Champions que el PSG ganó al Arsenal—, Vinicius Jr. es el líder técnico de la canarinha.



