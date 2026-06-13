Han pasado 24 años desde que Brasil ganó el Mundial de 2002, gracias al doblete de Ronaldo en la final ante Alemania. Es mucho tiempo para la selección más titulada de la historia. Es el mismo lapso que separó el título de 1970, el tercero y último de Pelé con la Seleção, del logrado en 1994 por el equipo de Romario en Pasadena, tras vencer a Italia en los penaltis.
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Mundial: Brasil siempre debe ganar; ahora, con Ancelotti y el líder Vinicius Jr
DE LAS LEYENDAS…
Pelé, Romario y Ronaldo: tres leyendas y líderes técnicos que llevaron a Brasil a lo más alto. En 2026, la Canarinha necesita otro líder así para aspirar a su sexta Copa. En 2014, 2018 y 2022 se confió en Neymar, pero fracasó, especialmente en el 1-7 contra Alemania en semifinales del Mundial 2014. Con 128 partidos y 79 goles, Neymar sigue siendo convocado, pero no juega desde 2023 y ya no es el líder que se necesita.
...A VINICIUS JR
En esta edición, Vinicius Jr. debe liderar a Brasil y devolverlo a lo más alto. Con 48 partidos y 9 goles con la Verdeoro, en 2022, aún joven, vivió su primer Mundial a la sombra de Neymar. En Catar jugó tres partidos y anotó un gol, antes de la eliminación en penaltis contra Croacia en cuartos. Hoy, a sus 26 años, Vinicius está en su mejor momento y es, sin duda, el jugador más talentoso de la plantilla: en Estados Unidos, México y Canadá será la estrella, con todo lo que eso implica. Mientras el capitán Marquinhos aporta carisma y liderazgo espiritual —como mostró al abrazar a Gabriel tras su fallo en la final de la Champions que el PSG ganó al Arsenal—, Vinicius Jr. es el líder técnico de la canarinha.
ANCELOTTI, EL GANADOR
Del campo al banquillo hay un paso: tras ganar dos Ligas de Campeones con el Real Madrid, Vinicius buscará con Carlo Ancelotti el Mundial, el único torneo más relevante que la Liga de Campeones. Ancelotti es la gran novedad de Brasil. Tras varios fracasos con técnicos locales (desde Carlos Alberto Parreira hasta Dunga, pasando por Scolari y Tite), la Federación Brasileña confía en la experiencia del italiano. Tras ganar cinco Champions y todas las ligas europeas, el técnico nacido en 1959 en Reggiolo busca ahora hacer historia con una selección. Contratado en mayo de 2025 y tras clasificar sin problemas al Mundial, ya se ganó el cariño del fútbol brasileño: le renovaron el contrato hasta 2030 antes incluso de empezar la Copa.
¿Hasta dónde puede llegar Brasil?
Esta noche, en su debut contra Marruecos, empezaremos a ver hasta dónde puede llegar Brasil. Luego enfrentará a Haití y Escocia en el Grupo C. Para la selección más ganadora de la historia, ganar el Mundial es una obligación; cualquier otro resultado será un fracaso. Y hay muchas formas de fracasar. Aun así, las casas de apuestas y los expertos colocan a España, Francia e Inglaterra por delante de la selección de Ancelotti, que partedesdeelbombocuatro junto a Argentina y Portugal. Con su plantilla y el camino recorrido, parece factible que Brasil llegue a cuartos o semifinales. Pero el pueblo brasileño sueña con la victoria y confía en Vinicius Jr. y Ancelotti.
LOS CONVOCADOS
Porteros: Alisson, Ederson, Weverton
Defensas: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibáñez, Leo Pereira, Marquinhos
Centrocampistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paquetá, Ederson
Delanteros: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.
LA FORMACIÓN TÍPICA
(4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Neymar, Vinícius Jr.; Cunha. Entrenador: Ancelotti.