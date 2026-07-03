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¡Mundial, Bota de Oro, Balón de Oro! ¿Kylian Mbappé a punto de arrasar? Un exinternacional francés responde a «críticas extrañas»
Mbappé lidera la carrera por la Bota de Oro del Mundial junto a Messi
Mbappé ha vivido dos temporadas frustrantes en el Santiago Bernabéu tras su fichaje estelar como agente libre en 2024. A nivel individual ha mantenido un rendimiento extraordinario, con 86 goles en 103 partidos con los blancos.
Sin embargo, no ha conquistado títulos importantes en estas dos temporadas. Ha visto desde la distancia cómo su exequipo, el París Saint-Germain, ganaba dos Champions consecutivas, mientras el Barcelona dominaba La Liga.
Las convocatorias con Francia le han dado aire: ya es su máximo goleador histórico, con 62 tantos, y en el Mundial 2026 lleva seis goles, igualando a Lionel Messi.
Opta de nuevo a la Bota de Oro, tras ganarla en Catar 2022. Francia parte como favorita para recuperar el título mundial conquistado en 2018. Si lo logra, su capitán podría ser nombrado mejor jugador del torneo y aspirar al Balón de Oro.
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¿Podrá el «galáctico» francés Mbappé arrasar en cuanto a trofeos se refiere?
Al ser preguntado sobre si Mbappé podrá arrasar en cuanto a títulos, el exinternacional francés Saha —en declaraciones a GOAL, por cortesía de Freebets.com, el portal de las mejores casas de apuestas— afirmó: «Todo apunta a que sí. Puede que se haya perdido la Liga y la Champions, pero sí, tiene ese espíritu de revancha y eso le viene muy bien.
Además, parece un capitán agradable que saca lo mejor de sus compañeros. No veo ningún problema con Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué o Bradley Barcola. Con todo lo que se ha dicho sobre él, creo que ha respondido de la mejor manera. Es impresionante; si sigue así —aún quedan al menos tres partidos por disputar—.
En esta dinámica, querrá jugar una final, marcar más goles y hacer historia. Le deseo lo mejor, porque ha respondido bien a críticas extrañas. Lo ha hecho realmente bien».
Mbappé aspira a su primer Balón de Oro.
Mbappé ha silenciado a sus críticos con sus últimas actuaciones en Norteamérica, donde mostró todo su potencial como capitán.
Saha ya habló con GOAL sobre las aspiraciones de su compatriota al Balón de Oro, un premio que siempre le han arrebatado otros: «Empieza a plantearse dudas personales. En el plano espiritual parece un gato negro, y quiere romper esa racha cuanto antes.
Siempre es bonito ver a alguien triunfar cuando tiene el potencial. Se lo merece. A pesar de las críticas a su estilo, él quiere lo mejor.
Cada situación debe girar en torno a él, y esa es la prueba de los grandes. Pero a veces, si las cosas no salen bien, es fácil criticar. Si Cristiano [Ronaldo] no hubiera podido hacer realidad todos esos trofeos que ha ganado a lo largo de los años, habría estado acabado hace mucho tiempo».
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Calendario de Francia: rivales de Mbappé en octavos del Mundial
Francia, liderada por Didier Deschamps, ya está en octavos del Mundial gracias a su potencia ofensiva. El sábado se mide a Paraguay en el Lincoln Financial Field de Filadelfia con un puesto en cuartos en juego.
Mbappé, bajo los focos desde hace una década, busca guiar de nuevo el ataque y demostrar que es el mejor futbolista del planeta.
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