Mundial 2027: Italia empata ante Bielorrusia y se medirá a Finlandia en la final de la repesca

Primer objetivo cumplido: con el empate 1-1 en el Franchi y gracias a la victoria por 2-0 del pasado viernes ante Bielorrusia en Tbilisi, la selección femenina de Italia supera la primera ronda de los playoffs. Ahora, en el camino hacia el Mundial de Brasil, se encontrará con Finlandia, el último obstáculo para lograr su tercera clasificación consecutiva para la fase final de la Copa del Mundo.





Tras dominar la primera parte y adelantarse en el marcador con un gol de Bonansea a los nueve minutos, Italia encajó en la segunda mitad el empate de Bielorrusia, obra de Alkhovik, y pagó algunas desatenciones defensivas.