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Mundial 2026: ¿Qué selecciones se han clasificado y cuáles participan por primera vez? Participantes, calendario, sorteo, formato, fase de grupos y rivales de Alemania

World Cup

En 2026, el Mundial se disputará por primera vez en Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones. ¿Qué países se han clasificado? ¡SPOX te lo cuenta!

En verano de 2026 se celebrará la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México. El sorteo de grupos ya tuvo lugar en diciembre de 2025 y se conocen los 48 equipos que disputarán la fase final por primera vez.

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SPOX te cuenta qué países se han clasificado y cuáles participan por primera vez.

  • Mundial 2026: ¿Qué países se han clasificado y cuáles participan por primera vez? - Participantes

    Para el Mundial 2026, 45 equipos se clasificaron, además de los anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

    En Asia, Japón mostró su dominio y se convirtió en el primer equipo en clasificarse por mérito propio. En Europa, Inglaterra firmó seis victorias en seis partidos, seguida por la subcampeona Francia. Alemania disipó dudas con un triunfo sobre Eslovaquia. Turquía superó la repesca al vencer a Kosovo.

    A nivel mundial, Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curaçao debutarán en la cita.

    • Todas las selecciones clasificadas
    FederaciónPaíses
    Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Suiza, España, Bélgica, Austria, Escocia, Turquía, República Checa, Suecia y Bosnia-Herzegovina.
    África Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, República Democrática del Congo
    Asia y Australia Japón, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudí, Irak
    Sudamérica Argentina, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia
    América del Norte y Central EE. UU., México, Canadá, Curazao, Haití, Panamá
    Oceanía Nueva Zelanda
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  • Mundial 2026: ¿Qué selecciones se han clasificado y cuáles participan por primera vez? - Sorteo

    El sorteo de grupos del Mundial 2026 tuvo lugar el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, D.C. Se definieron los doce grupos de la fase inicial, que puedes ver aquí:

    Grupo AMéxico, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
    Grupo BBosnia y Herzegovina, Canadá, Catar, Suiza
    Grupo CBrasil, Marruecos, Haití, Escocia
    Grupo DTurquía, EE. UU., Australia, Paraguay
    Grupo EAlemania, Curaçao, Costa de Marfil, Ecuador
    Grupo FPaíses Bajos, Japón, Suecia, Túnez
    Grupo GBélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
    Grupo HEspaña, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudí
    Grupo IFrancia, Noruega, Senegal, Irak
    Grupo JArgentina, Austria, Argelia, Jordania
    Grupo KPortugal, Colombia, República Democrática del Congo, Uzbekistán
    Grupo LInglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
  • deutschland-luxemburg-1200Getty Images

    Mundial 2026: ¿Qué selecciones se han clasificado y cuáles participan por primera vez? - Modalidad, fase de grupos, rivales de Alemania

    Los 48 participantes del próximo Mundial se repartieron en cuatro bombos según su posición en la clasificación mundial. Así, el sorteo de la fase de grupos se organizó en cuatro bombos de doce equipos cada uno.

    En el bombo 1 ya estaban confirmados los tres anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Las plazas restantes se asignaron según la clasificación mundial actual de la FIFA. Alemania, primera de su grupo en la fase de clasificación, evitó así a potencias como Argentina o Francia en la fase de grupos.

    Finalmente quedó encuadrada en un grupo exigente, aunque el objetivo es avanzar a la fase eliminatoria. El equipo de Julian Nagelsmann debutará el 14 de junio ante Curazao, el 20 enfrentará a Costa de Marfil y cerrará la fase de grupos el 25 contra Ecuador.

  • Mundial 2026: calendario

    • Fase de grupos: del 11 al 27 de junio 
    • Dieciseisavos de final: 28 de junio – 3 de julio 
    • Octavos de final: 4-7 de julio 
    • Cuartos de final: 9-11 de julio 
    • Semifinales: 14 y 15 de julio 
    • Final: 19 de julio