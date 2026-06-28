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Mundial 2026: ¿qué partidos de octavos de final emitirá en directo la Rai?

World Cup

La televisión estatal retransmitirá 6 partidos en Rai 1; los otros 10 solo se podrán ver en DAZN.

De los 35 partidos que la Rai transmitirá en 2026 —todos también en DAZN, la única cadena italiana con los derechos—, 6 corresponderán a los octavos de final, que arrancan el 28 de junio con Sudáfrica-Canadá. Tras los 17 encuentros de la fase de grupos, este es el calendario de la primera ronda eliminatoria.

  • LOS PARTIDOS EN RAI UNO

    Domingo 28 de junio, 21:00: SUDÁFRICA-CANADÁ


    Lunes 29 de junio, 19:00: BRASIL-JAPÓN


    Martes 30 de junio, 23:00: FRANCIA-SUECIA


    Miércoles 1 de julio, 22:00: BÉLGICA-SENEGAL


    Jueves 2 de julio, 21:00: ESPAÑA-AUSTRIA


    Viernes 3 de julio, 20:00: AUSTRALIA - EGIPTO

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  • TODOS LOS DEMÁS PARTIDOS EN DAZN

    Los seis partidos se emitirán en abierto por Rai 1, dentro del compromiso de la cadena estatal de retransmitir encuentros entre las 18:40 y las 02:00, con conexiones pre y pospartido y análisis detallados. Además, la Rai ofrecerá los momentos destacados de los partidos exclusivos de DAZN.


    Estos son los partidos que solo se verán en Italia a través de DAZN:


    Alemania-Paraguay - 29 de junio de 2026, 22:30


    Países Bajos-Marruecos - 30 de junio de 2026, 03:00


    Costa de Marfil-Noruega: 30 de junio de 2026, 19:00 h en Dallas


    México-Ecuador: 1 de julio de 2026, 03:00 h, Ciudad de México


    Inglaterra - República Democrática del Congo - 1 de julio de 2026, 18:00 h en Atlanta


    Estados Unidos - Bosnia - 2 de julio de 2026, 02:00, San Francisco


    Portugal-Croacia - 3 de julio de 2026, 01:00 h, Toronto


    Suiza-Argelia - 3 de julio de 2026, 05:00, Vancouver


    Argentina-Cabo Verde - 4 de julio de 2026, 00:00 h en Miami


    Colombia-Ghana - 4 de julio de 2026, 03:30, Kansas City