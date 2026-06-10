Mundial 2026, partido inaugural: ¿Por qué México, y no EE. UU., inaugura el Mundial? Lugar, estadio, hora, retransmisión en TV abierta y streaming.

La respuesta es clara: como Estados Unidos alberga la mayoría de los partidos, incluida la final, los tres anfitriones y la FIFA acordaron que México abriera el torneo. Además, entre los organizadores, México tiene la historia futbolística más rica. El partido se jugará en un campo legendario.

México y Sudáfrica se medirán en el Estadio Azteca, considerado uno de los templos del fútbol más legendarios del mundo. Ya en 1970 y 1986 albergó el partido inaugural, por lo que se convierte en el primer estadio que acoge tres veces el estreno de una Copa.

Canadá debutará en Toronto ante Bosnia-Herzegovina y Estados Unidos lo hará en Los Ángeles frente a Paraguay con sus respectivas ceremonias.