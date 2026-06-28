Tras los últimos seis partidos de la fase de grupos, disputados entre la tarde-noche de ayer y la noche italiana, ya conocemos las selecciones clasificadas para los octavos de final del Mundial 2026: MÉXICO y SUDÁFRICA (grupo A), SUIZA, CANADÁ y BOSNIA (grupo B), Brasil y Marruecos (grupo C), Estados Unidos, Australia y Paraguay (grupo D), Alemania, Costa de Marfil y Ecuador (grupo E), Países Bajos, Japón y Suecia (grupo F), Bélgica y Egipto (grupo G), ESPAÑA, CABO VERDE (grupo H), FRANCIA, NORUEGA, SENEGAL (grupo I), ARGENTINA, AUSTRIA, ARGELIA (grupo J), COLOMBIA, PORTUGAL, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (grupo K), INGLATERRA, CROACIA, GHANA (grupo L).
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Mundial 2026: los octavos de final arrancan con Sudáfrica-Canadá. ¿Contra quiénes jugarán Argentina, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal y España?
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Apenas hemos asimilado los resultados de la primera fase y ya llegan los dieciseisavos. Sudáfrica y Canadá abrirán los octavos el domingo 28 de junio a las 21:00 en Los Ángeles, mientras que Colombia y Ghana cerrarán la ronda el sábado 4 de julio a las 3:00 en Kansas City.
Consulta el calendario completo.
SUDÁFRICA-CANADÁ
Sudáfrica-Canadá - 28 de junio de 2026, 21:00 horas, Los Ángeles
BRASIL JAPÓN
Brasil-Japón, 29 de junio de 2026, 19:00 horas, Houston.
ALEMANIA-PARAGUAY
Alemania-Paraguay, 29 de junio de 2026, 22:30 h, Boston.
PAÍSES BAJOS-MARRUECOS
Países Bajos - Marruecos: 30 de junio de 2026, 03:00, en Monterrey.
COSTA DE MARFIL-NORUEGA
Costa de Marfil-Noruega, 30 de junio de 2026, 19:00, Dallas
FRANCIA-SUECIA
FRANCIA-SUECIA - 30 de junio de 2026, 23:00 horas en Nueva York/Nueva Jersey
MÉXICO-ECUADOR
MÉXICO-ECUADOR - 1 de julio de 2026, 03:00 horas, Ciudad de México
INGLATERRA - REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Inglaterra - República Democrática del Congo, 1 de julio de 2026, 18:00, Atlanta.
BÉLGICA-SENEGAL
BÉLGICA-SENEGAL - 1 de julio de 2026, 22:00 horas en Seattle
ESTADOS UNIDOS-BOSNIA
Estados Unidos-Bosnia, 2 de julio de 2026, 02:00, San Francisco
ESPAÑA-AUSTRIA
España-Austria - 2 de julio de 2026, 21:00 horas en Los Ángeles
PORTUGAL-CROACIA
PORTUGAL-CROACIA - 3 de julio de 2026, 01:00, Toronto
SUIZA-ARGELIA
Suiza-Argelia, 3 de julio de 2026, 05:00, Vancouver.
AUSTRALIA-EGIPTO
Australia-Egipto, 3 de julio de 2026, 20:00, Dallas
ARGENTINA-CABO VERDE
Argentina-Cabo Verde, 4 de julio de 2026, 00:00, Miami.
COLOMBIA-GHANA
COLOMBIA-GHANA - 4 de julio de 2026, 03:30, Kansas City