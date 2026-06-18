Ya terminó la primera ronda de la fase de grupos del Mundial. Los 24 encuentros iniciales han dejado actuaciones destacadas de estrellas como Mbappé, Haaland, Messi y Kane, y también de jugadores que buscan consolidarse y ganar visibilidad en los próximos duelos.
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Mundial 2026: los 5 jugadores que más han destacado tras la primera jornada: Bouaddi y Diomande impresionan, el resurgimiento de Balogun
Ayyoub BOUADDI (Marruecos)
En Lille se dieron cuenta pronto de que tenían un director de juego ante la defensa con potencial para marcar una generación. Su espectacular debut en el Mundial ante un grande histórico dejó a todos boquiabiertos por su madurez y personalidad. Nacido en 2007, está listo para despegar y desatar una subasta entre los grandes clubes europeos.
Yan DIOMANDE (Costa de Marfil)
Imparable. A veces basta un adjetivo para medir el impacto de un jugador. El extremo del Leipzig, nacido en 2006, amenazó constantemente a la defensa de Ecuador y, en los últimos minutos, su aceleración sentenció el partido, antes incluso del remate a puerta vacía de Diallo, ex del Atalanta. En la Premier League, su probable próximo destino, ya se frotan las manos.
Elijah JUST (Nueva Zelanda)
En su debut mundialista ante Irán, el extremo del Motherwell, autor de 7 goles y 8 asistencias en la última liga escocesa, se convirtió en el primer jugador de su país en marcar dos veces en un mismo partido de Copa del Mundo. El extremo del Motherwell, nacido en 2000 —7 goles y 8 asistencias en la última liga escocesa— se convirtió en el primer futbolista de su país en marcar dos tantos en un mismo partido del Mundial. Rápido, impredecible y certero —dos disparos, dos goles—, podría ser la revelación del torneo.
Yasin AYARI (Suecia)
Ya conocido por jugar en la Premier League, donde marcó 5 goles en 66 partidos, el centrocampista central brilló con Brighton. Tras brillar con la camiseta del Brighton, este centrocampista nacido en 2003 y de origen tunecino eligió a la selección norteafricana como rival para darse a conocer ante el público del Mundial. Marcó dos goles espléndidos y dirigió de forma magnífica el centro del campo del equipo de Potter. Su contrato vence en 2027 y puede convertirse en una oportunidad importante en el mercado.
Folarin BALOGUN (Estados Unidos)
¿Recordáis cuando sonó para sustituir a Romelu Lukaku en el Inter? Ha llovido mucho, pero este Mundial, disputado en casa y bajo los focos, puede relanzarlo. En Francia ha mostrado destellos, aunque con poca regularidad. Ahora, tras su doblete ante Paraguay, busca acaparar el protagonismo para volver a ser el deseo de un grande.