Estos jugadores amonestados se perderían la semifinal si reciben otra tarjeta amarilla.
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Mundial 2026: jugadores amonestados que podrían perderse la semifinal por una tarjeta amarilla
FRANCIA-MARRUECOS
Marruecos:
Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss
Francia:
Michael Olise, Manu Koné
ESPAÑA-BÉLGICA
España:
Ferran Torres
Bélgica:
Brandon Mechele
NORUEGA-INGLATERRA
Noruega:
Antonio Nusa
Inglaterra:
Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice, Marc Guehi
ARGENTINA-SUIZA
Argentina:
Gonzalo Montiel
Suiza:
Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim
EL REGLAMENTO
Todas las amonestaciones recibidas en la fase de grupos se borraron antes de los octavos de final. Además, tras los cuartos de final se aplicó una segunda medida que garantiza que nadie se pierda la final por una falta en semifinales, a menos que sea por expulsión directa.
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