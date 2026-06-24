Mundial 2026: Estados Unidos recupera a Pulisic para el último partido contra la Turquía de Montella. ¿Cómo está el jugador del Milan?

Buena noticia para Estados Unidos y Christian Pulisic: el jugador del Milan, que se perdió el duelo ante Australia por una lesión en el gemelo, ya está disponible para enfrentar a Turquía en el Los Angeles Stadium. El jugador del Milan se perdió el duelo ante Australia el 19 de junio por una fatiga en la pantorrilla sufrida frente a Paraguay, pero ya está recuperado para el encuentro en el Los Angeles Stadium contra el equipo dirigido por Vincenzo Montella.