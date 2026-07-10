España y Bélgica se miden hoy en el SoFi Stadium de Los Ángeles en el segundo partido de cuartos del Mundial 2026. El pitido inicial será a las 21:00, hora italiana.





La Roja de Luis de la Fuente llega con un récord histórico: cero goles encajados en el torneo, seis partidos consecutivos sin recibir gol en un Mundial y 35 encuentros sin perder. El portero Unai Simón acumula 609 minutos sin encajar.





La Bélgica de Rudi García, tras empatar con Egipto e Irán, ha mostrado su potencial con un 5-1 a Nueva Zelanda, un 3-2 en prórroga ante Senegal y un contundente 4-1 a Estados Unidos.





ESPAÑA-BÉLGICA

GOLES:



