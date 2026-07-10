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yamal Tielemans(C)Getty images
Gianluca Minchiotti

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Mundial 2026, España-Bélgica EN VIVO: las alineaciones oficiales

España vs Belgium
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España
Belgium

Sigue en directo el segundo partido de cuartos de final del Mundial

España y Bélgica se miden hoy en el SoFi Stadium de Los Ángeles en el segundo partido de cuartos del Mundial 2026. El pitido inicial será a las 21:00, hora italiana.


La Roja de Luis de la Fuente llega con un récord histórico: cero goles encajados en el torneo, seis partidos consecutivos sin recibir gol en un Mundial y 35 encuentros sin perder. El portero Unai Simón acumula 609 minutos sin encajar.


La Bélgica de Rudi García, tras empatar con Egipto e Irán, ha mostrado su potencial con un 5-1 a Nueva Zelanda, un 3-2 en prórroga ante Senegal y un contundente 4-1 a Estados Unidos.


ESPAÑA-BÉLGICA

GOLES:


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    ESPAÑA-BÉLGICA

    GOLES:


    ESPAÑA (4-3-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Seleccionador: De la Fuente.


    BÉLGICA (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Seleccionador: García.


    Árbitro: Oliver (ING)

    EXPULSADOS:

    Amonestados:



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