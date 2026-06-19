ESTADOS UNIDOS (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson (80' Trusty); Adams, Tillman; Dest (80' Scally), McKennie (96' Reyna), Pepi (74' Berhalter); Balogun (96' Wright). Seleccionador: Mauricio Pochettino.
Suplentes: Turner, Brady, Robinson, Arfsten, McKenzie, Roldán, Aaronson, Weah, Zendejas.
AUSTRALIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess (46' Geria); Italiano, O’Neill, Okon-Engstler (77' Irvine); Bos; Leckie (61' Volpato), Toure (46' Irankunda), Velupillay (46' Metcalfe). Seleccionador: Tony Popović.
Suplentes: Ryan, Izzo, Degenek, Trewin, Behich, Herrington, Devlin, Hrustic, Mabil, Yengi.
Amonestados: Bos, Circati, Robinson, Italiano, Souttar, Balogun, Richards
EXPULSADOS -