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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Mundial 2026: EE. UU. 2-0 Australia. Sin Pulisic, el equipo de Pochettino gana y avanza a octavos

World Cup
USA vs Australia
USA
Australia

Sigue el partido de la segunda jornada del Mundial de 2026.

Estados Unidos venció 2-0 a Australia y avanzó a octavos de final de la Copa América que organiza junto a México y Canadá.


El equipo de Pochettino, con un autogol de Burgess y un cabezazo de Freeman, se impuso 2-0 en la primera parte y ya tiene el pase asegurado, perfilándose como posible sorpresa en un torneo muy igualado.

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    EE. UU.-Australia 2-0


    Goles: 11' (autogol de Burgess), 45' (Freeman)


    GOLES Y JUGADAS DESTACADAS:


    63' – Oportunidad para Volpato, balón por encima del larguero.


    52' – Balogun desperdicia un contraataque clarísimo.


    Segunda parte


    52' – Disparo con la izquierda de Dest; el exjugador del Milan vuelve a crear peligro.


    45' – Dominio estadounidense; McKennie, Balogun y Dest destacan.


    44' - ¡Segundo gol! Freeman, de cabeza tras un rebote, pone el 2-0: gol anulado inicialmente por fuera de juego y luego validado

    12' – Leckie responde con el exterior, pero no empata.


    11' - ¡Ventaja para EE. UU.! Balogun se escapa y busca a Pepi, pero el balón rebota en Burgess y acaba en gol en propia puerta: 1-0


    1' – Primer minuto y primer disparo: Touré remata al centro para los visitantes.

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  • EL MARCADOR

    ESTADOS UNIDOS (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson (80' Trusty); Adams, Tillman; Dest (80' Scally), McKennie (96' Reyna), Pepi (74' Berhalter); Balogun (96' Wright). Seleccionador: Mauricio Pochettino.
    Suplentes: Turner, Brady, Robinson, Arfsten, McKenzie, Roldán, Aaronson, Weah, Zendejas.


    AUSTRALIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess (46' Geria); Italiano, O’Neill, Okon-Engstler (77' Irvine); Bos; Leckie (61' Volpato), Toure (46' Irankunda), Velupillay (46' Metcalfe). Seleccionador: Tony Popović.
    Suplentes: Ryan, Izzo, Degenek, Trewin, Behich, Herrington, Devlin, Hrustic, Mabil, Yengi.


    Amonestados: Bos, Circati, Robinson, Italiano, Souttar, Balogun, Richards


    EXPULSADOS -


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