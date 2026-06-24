Mundial 2026: Bellingham se tapa la boca en Inglaterra-Ghana y evita la expulsión; se desata la polémica

Al final del primer tiempo, tras una falta de Bellingham (ex Dortmund) sobre Jerome Opoku, el árbitro pitó el final. El jugador y el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, discutieron airadamente. Algunos jugadores intervinieron y los fotógrafos captaron al inglés tapándose la boca mientras hablaba con el capitán ghanés, Jordan Ayew. El árbitro no tomó medidas y el madridista jugó hasta el 73’.



