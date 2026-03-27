Tarik Muharemovic, defensa del Sassuolo y de laselección de Bosnia, se ha pronunciado tras la victoria en Gales que ha permitido a su equipo clasificarse para la final de la repesca del Mundial, donde se enfrentará a Italia. Estas son sus declaraciones de cara al partido de Zenica.
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Muharemovic advierte a Italia: «Nos comeremos a cualquiera que se nos ponga por delante, Zenica estará que arde». El partido contra los Azzurri supone una nueva prueba para el defensa del Sassuolo y para convencer… al Inter
LAS PALABRAS DE MUHAREMOVIC
«El martes vamos a arrasar con cualquiera que se nos ponga por delante. Sea quien sea el rival, lucharemos hasta el final para hacer realidad nuestro sueño. Zenica estará que arde. Creemos en nosotros mismos, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. No le tenemos miedo a nadie, solo le tenemos miedo a Dios. No lo celebraremos demasiado porque ya el martes nos espera un partido importante».
Palabras contundentes del defensa del equipo emiliano, una de las sorpresas de esta temporada, hasta tal punto que muchos de nuestros grandes clubes se han interesado por él de cara al futuro próximo. Ya en enero se habían difundido algunos rumores que apuntaban a su salida de los neroverdi, aunque estos apuntaban a traspasarlo en verano, con el fin de maximizar la plusvalía que el exjugador de la Juventus les permitirá obtener. Entre los clubes que siguen al jugador con mayor interés se encuentra el Inter.
De 23 años, bosnio pero nacido en Liubliana y criado en Austria, ocupa un lugar destacado en la lista de centrales con los que Marotta y Ausilio quieren reforzar una línea defensiva de los nerazzurri que sufrirá muchos cambios en el futuro. Al Inter también le gusta porque puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo. Además, las relaciones con el Sassuolo son desde hace tiempo fructíferas y el propio director general del equipo emiliano, Giovanni Carnevali, no ha ocultado que el club está dispuesto a venderlo al mejor postor. «No puedo negar que el Inter haya pedido información, pero también nos han llamado otros clubes. Tarik ya no es una sorpresa», declaró en una entrevista reciente.
El precio rondaría los 25/30 millones, pero está claro que una clasificación para el Mundial y una participación asidua en la cita mundialista podrían hacer subir el coste, además de hundir de nuevo a nuestro sistema futbolístico en la depresión por haber perdido la enésima cita con el Mundial. Cabe recordar también que la Juventus, que lo fichó cuando era muy joven pero luego no apostó por él, conserva una cláusula del 50 % sobre su futura reventa. Tras suspender el examen contra el Inter —fue uno de los peores en el 0-5 del pasado 8 de febrero—, ahora Muharemovic tiene otra prueba que no puede fallar: la clasificación de algunos de sus posibles futuros compañeros de equipo depende totalmente del partido del martes 31.