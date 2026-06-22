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«Muchos pretendientes»: Scott McTominay recibe consejos para fichar en la Premier League, mientras busca repetir con Escocia en el Mundial 2026 lo logrado con el Nápoles
Título, premio MVP y goles: el palmarés de McTominay tras dejar el Manchester United
El internacional escocés, con 72 partidos, dejó Old Trafford en verano de 2024. Su salida sorprendió, igual que su destino.
El Nápoles pagó 26 millones de libras (34 millones de dólares) y le brindó un nuevo comienzo muy lejos de su zona de confort. Los azzurri vieron en él un potencial valioso, y esa confianza ya se justificó con un Scudetto, el premio al mejor jugador de la temporada y 27 goles en 80 partidos.
Antes, en Manchester, se limitaba a un rol defensivo y no era titular fijo; ahora ha florecido al añadir un toque más audaz a su juego. También se ha adaptado bien fuera del campo con su pareja, Cam Reading, y se ha ganado el cariño de una afición que antes idolatraba a Diego Maradona.
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¡Viviendo el sueño! ¿Querría McTominay volver a la Premier League?
Tras la buena racha, han surgido rumores sobre un posible regreso de McTominay a la Premier League. Al preguntarle, el exinternacional escocés Miller —en colaboración con BetGoodwin— declaró a GOAL: «Solo Scott sabe cómo se siente. Parece que disfruta de la vida en Italia y que su imagen ha cambiado.
Se ha adaptado muy bien a la vida en Nápoles y disfruta del fútbol. Cuando ganas títulos y te proclaman mejor jugador de la liga, es difícil marcharse.
Seguro que muchos equipos quieren ficharlo, pero quizá haga falta algo especial para que se vaya, porque la afición lo adora.
Simplemente te sientes cómodo disfrutando del fútbol. Eso dice mucho. A veces, cuando cambias de equipo y el estilo o el entrenador son distintos, hay factores que afectan tu rendimiento. Como jugador o en cuanto a tu felicidad, no siempre es fácil. No siempre funciona así.
«Tendrá mucho que valorar, pero si quisiera cambiar y regresar a la Premier, seguro que varios equipos se interesarían».
¡Tartan Army! McTominay asume un papel de liderazgo en la selección de Escocia.
Tras brillar en los clubes, McTominay ahora destaca en los grandes escenarios internacionales. Escocia volvió a una fase final del Mundial por primera vez desde 1998 y comenzó con victoria 1-0 sobre Haití, aunque luego perdió 1-0 ante Marruecos.
El miércoles, en Miami, enfrentará a Brasil: una victoria podría significar el pase a la siguiente ronda. Se espera que McTominay sea clave en ese desafío.
Al explicar cómo ha aprendido a asumir esa responsabilidad y manejar la presión adicional, Miller valoró la evolución de McTominay: «Ha madurado en ese papel, y no solo con Escocia. Llegas al Nápoles, te llevas el MVP de la liga en tu primer año y la ganas. Se habla de que estás en la pugna por el Balón de Oro, de hecho estás entre los 20 primeros, y eso te impulsa a otro nivel; y él lo ha conseguido.
Su nivel ha dado un salto enorme desde que le veía en la selección hace cinco o seis años. Es un futbolista maravilloso.
Sin embargo, nunca hay que cargar toda la presión sobre un solo jugador; el fútbol es un deporte colectivo. Aun así, Escocia tiene buenos futbolistas a su lado.
La fuerza de Escocia está en el equipo, no en un solo jugador, aunque algunos destacan. Scott es uno de ellos y, cuando se buscan momentos decisivos, él puede marcarlos.
John McGinn siempre aparece para marcar goles; además, parece que siempre está ahí para rematar las ocasiones. Me gusta Ben Gannon-Doak; aporta algo distinto que llevábamos años buscando. Da igual si juega de titular o entra desde el banquillo: siempre puede cambiar el partido.
«Scott, dada la naturaleza de lo que ha hecho en las últimas temporadas, tiene que lidiar con ello. ¿Y sabes qué? En mi opinión, lo está llevando bien.
«En un Mundial no puedes llegar y dominar; ni siquiera el partido contra Haití fue fácil.
«Personalmente, creo que también ha asumido un papel un poco diferente. Sigue haciendo lo que sabe, pero ahora tiene más responsabilidad en la construcción del juego y participa en distintas fases del partido, en comparación con lo que sería si solo se le hubiera dejado ser ese jugador que se lanza al ataque y entra al área.
Le he visto jugar muchas veces y creo que puede hacerlo todo: es un todoterreno capaz de participar en la construcción del juego.
Sin Billy Gilmour, necesitamos a alguien que tome el control, que mantenga el balón y marque el ritmo. He visto a Scott hacerlo en varios partidos, tanto de preparación como en los primeros encuentros. Juega un poco más retrasado, en la posición de Billy.
«Aun así, sigue entrando al área con centros y pases atrás, mantiene su amenaza de gol y no le perjudica en absoluto; solo añade más responsabilidad en esa fase del partido».
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Mundial 2026: ¿Podrá Escocia hacer historia y avanzar a las eliminatorias?
Un tercer puesto en el Grupo C podría clasificar a Escocia para los dieciseisavos. Cualquier resultado positivo ante Brasil acercaría ese objetivo y haría historia.
Para lograrlo deben frenar a Vinicius Junior y al resto de la ‘Canarinha’, que podría contar con Neymar, y generar ocasiones para que McTominay y los suyos pesen en el área rival.