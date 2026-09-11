Preguntado por el trabajo que ha hecho su amigo íntimo Andrews, y por si el interés irá en aumento a partir de ahora, el exdelantero del Brentford Morrison, que habló por cortesía de Freebets.com, la fuente de reseñas de sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Increíble, increíble, increíble. Creo que el Brentford tiene opciones de, incluso esta temporada, meterse en puestos europeos. Se quedaron a las puertas la temporada pasada. Y podrían ganar una copa.

«Estuve hablando con él el otro día. Estuve en el partido Birmingham-Brentford y simplemente creo que Keith ha hecho un trabajo fantástico. Tiene dos jugadores en cada posición. El chico que ficharon, [Mamadou] Sangare, podría haberse ido fácilmente a cualquiera de los cuatro primeros equipos. Creo que es un talento especial. Se fue al Brentford. Le gusta su proyecto y han hecho un buen fichaje.

«Tiene la experiencia de Callum Wilson, que mete presión a Thiago. [Jaidon] Anthony, al que ficharon del Burnley, empezó bien la temporada, mete presión a [Dango] Ouattara, Kevin Schade, competencia.

«Ficharon a [El Hadji Malick] Diouf por 40 millones procedente del West Ham, no puede jugar ahora mismo. Keane Lewis-Potter ha estado sobresaliente. Así que tienen muchos buenos jugadores ahí en el Brentford.

«Y sí, creo que Keith Andrews ha hecho un trabajo brillante. Teniendo en cuenta la temporada pasada, los jugadores que perdieron y la marcha de Thomas Frank, todo el mundo pensaba que el Brentford podía descender.

«Ha hecho un gran trabajo. Y esta temporada han empezado realmente bien. Enorme mérito para Keith. Y si sigue así, seguro que habrá muchos otros clubes de más arriba merodeando a su alrededor».