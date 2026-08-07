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«Mucho pedir»: Cristiano Ronaldo, utilizado como advertencia a Harry Kane de cara al Mundial de 2030 mientras el exinternacional inglés Chris Waddle hace una predicción sobre su futuro con Inglaterra
Goleadora histórica y el récord de internacionalidades con Inglaterra, al alcance de la mano
Se espera que, tras haber capitaneado a Inglaterra hasta un tercer puesto en el Mundial de 2026, desempeñe un papel destacado en el camino hacia una Eurocopa disputada en casa en el verano de 2028 y también en ese torneo.
Para entonces, Kane debería haber seguido haciendo historia. Ya es el máximo goleador histórico de Inglaterra, con 85 tantos en su haber, y está a solo cuatro internacionalidades de igualar el récord absoluto de 125 partidos de Peter Shilton.
Thomas Tuchel seguirá buscando que el artillero del Bayern de Múnich aporte inspiración en ataque, dado que hay pocas alternativas en la posición de delantero centro, pero Kane, que recientemente cumplió 33 años, no puede seguir para siempre.
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¿Puede Kane emular la longevidad de Ronaldo y Messi?
Los superastros GOAT Ronaldo y Lionel Messi sí estuvieron en el último Mundial con 41 y 39 años, respectivamente, pero siempre han sido excepciones a la regla. ¿Puede Kane seguir sus ilustres pasos y disfrutar de una longevidad similar?
Cuando le plantearon esa pregunta a Waddle, teniendo en cuenta otro ciclo de cuatro años en la ecuación, la exestrella de Inglaterra, hablando en asociación con BetBrain, dijo a GOAL: «La forma física es algo estupendo de tener. Algunos jugadores evolucionan, mejoran a medida que se hacen mayores. A algunos les resulta más fácil. No más fácil, pero sí fácil.
«Veremos cómo están sus piernas dentro de dos años, incluso en la Eurocopa. La gente se preguntará eso. La ventaja de Harry es que es un chico en forma, lo sabemos. No depende de la velocidad. Tiene una gran inteligencia futbolística.
«A veces ves a jugadores en torneos y piensas: “A este se le están yendo las piernas”. Pongo a Ronaldo como ejemplo. Vi a Portugal jugar en el Mundial y, en mi opinión, sus piernas ya no daban para ese nivel de fútbol. Lionel Messi todavía tenía destellos de brillantez hasta que el resto de sus compañeros decidió intentar echar a patadas a todo el mundo del país.
«Así que creo que llega un momento y un lugar en los que de verdad tienes que pensar: “Sí, todavía puede jugar, y todavía puede jugar como Messi lo hace en Miami, a un buen nivel para él”. Ya sabes, Ronaldo en Arabia Saudí todavía puede rendir ahí. Y Harry, con el tiempo, llegará a un punto en el que pensarás que la Bundesliga es demasiado rápida. ¿Adónde vas desde ahí?
«El próximo Mundial es un reto enorme para él, creo yo, jugar ese torneo. Creo que algunos de estos jugadores pueden pensar: “Sí, sigo jugando al fútbol, pero ese nivel ya no está en mí, y lo he disfrutado”. Creo que algunos de estos jugadores intentan jugar demasiado tiempo y no les deja una gran imagen. Pero estoy seguro de que Harry sabrá cuándo es el momento adecuado para decir: ‘No, ya no puedo jugar con Inglaterra’».
¿Representará Kane a Inglaterra en el Mundial de 2030?
Kane, que debutó con la selección absoluta de Inglaterra en 2015, dijo al ser preguntado por su posible participación en un cuarto Mundial: «Vengo de la mejor temporada de mi carrera y voy a cumplir 33 años. Es imposible decirlo, cuatro años quedan muy lejos.
«Ya lo he dicho antes, jugar con Inglaterra es mi mayor ambición. Me siento tan bien como nunca. Ya veremos. Nunca me pongo un límite con estas cosas. Mientras rinda como lo estoy haciendo, representaré a Inglaterra. Pero cuatro años son mucho tiempo. No me dejo llevar».
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Calendario de Inglaterra: el próximo partido de la Liga de Naciones será contra España
Inglaterra permitirá que Kane dicte su propio futuro, un derecho que se ha ganado por sus extraordinarias hazañas a lo largo de los años. Se le dará la oportunidad de seguir jugando durante todo el tiempo que sienta que es capaz de hacer una contribución decisiva.
Antes del regreso a la acción con su club en el Bayern, vigente campeón de la Bundesliga, con el Balón de Oro todavía en boca de todos, volverá a jugar antes de que Inglaterra inicie su última campaña en la Liga de Naciones de la UEFA contra la campeona del mundo, España, el 26 de septiembre.
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