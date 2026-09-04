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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

¡Mucho más que un simple trayecto! Revelado el motivo secreto por el que Joao Neves llegó al entrenamiento del PSG en una humilde furgoneta de carga

J. Neves
Paris Saint-Germain
Ligue 1

El centrocampista del Paris Saint-Germain Joao Neves sorprendió a los presentes al llegar a la ciudad deportiva del club al volante de una modesta furgoneta de carga. Aunque el inusual medio de transporte provocó en un primer momento bromas desenfadadas en internet, varios informes han confirmado que el internacional portugués transportaba cientos de artículos destinados a causas benéficas locales.

  • Centrocampista conduce una humilde furgoneta

    El centrocampista portugués Neves acaparó una gran atención después de llegar al centro de entrenamiento del PSG al volante de una furgoneta de carga con matrícula portuguesa a principios de esta semana. La llamativa imagen se hizo viral rápidamente en internet, dado que normalmente se asocia a los futbolistas de élite con flotas de supercoches de ultralujo. Tras recuperarse recientemente de un episodio de enfermedad, el joven creador saludó con calidez a los aficionados y firmó autógrafos antes de entrar en el complejo.


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    Un informador revela una misión benéfica

    Según A Bola, el conocido influencer francés Djamel, que mantiene estrechos vínculos con el club parisino, reveló la noble intención detrás de la elección del vehículo por parte del centrocampista: "Solo para que lo sepáis: Joao Neves sí fue al Campus en una furgoneta, pero había una razón detrás de todo esto. Una razón que hace que lo admiremos aún más y que demuestra qué ser humano tan extraordinario es".

    Djamel explicó además el propósito benéfico de la carga: "¡El dos veces campeón de Europa llevaba cientos de artículos en la parte trasera de la furgoneta, que entregó a organizaciones benéficas apoyadas por la Fundación PSG!".

  • La humildad recibe elogios generalizados

    El generoso gesto transformó de inmediato las bromas en internet, que habían sugerido en tono desenfadado que la estrella transportaba bacalao salado o se mudaba de casa, en una ola de auténtica admiración. Djamel subrayó el carácter sencillo del jugador: "Esto dice muchísimo de la increíble y humilde persona, con un enorme espíritu de equipo, que es".

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    Enrique planea volver al centro del campo

    Tras recuperarse por completo de la enfermedad que le dejó fuera el pasado fin de semana, Neves está plenamente centrado en abrirse camino de nuevo en el once titular de Luis Enrique. El PSG se prepara para medirse al AS Monaco en la Ligue 1 este viernes, desesperado por relanzar su campaña con su primera victoria liguera tras dos empates consecutivos. El oportuno regreso del mediapunta portugués supone un gran impulso para el vigente campeón, que busca reencontrarse cuanto antes con la victoria.

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