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«Muchísimo respeto y gratitud»: la Federación Estadounidense de Fútbol analizará sus planes de futuro con Mauricio Pochettino tras un periodo de descanso y reflexión
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La situación
Tras la eliminación de la selección estadounidense en el Mundial, Pochettino evitó hablar de su futuro con el equipo. El argentino afirmó que cualquier decisión se tomará cuando se calmen las emociones.
«En las próximas semanas podremos hablar si la federación quiere», afirmó. «Ahora hay que descansar, pensar y conversar con ellos para tomar una decisión. Estoy muy contento y hemos construido una buena relación, pero ahora no es el momento de hablar».
El martes, la Federación Estadounidense de Fútbol emitió un comunicado que coincide con la postura de Pochettino.
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Comunicado de la Federación Estadounidense de Fútbol
«Mantuvimos conversaciones positivas con Mauricio antes del Mundial sobre el futuro», afirmó la federación en un comunicado. «Acordamos seguir dialogando tras un periodo de descanso y reflexión. Sentimos un gran respeto y gratitud hacia Mauricio, su cuerpo técnico y todos los que forman parte del programa.
Compartimos el entusiasmo por nuestro potencial y reconocemos la cantidad de trabajo que queda en todos los niveles para alcanzar nuestra ambición».
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La situación de Pochettino
Pochettino llegó a la USMNT en 2024 con un contrato hasta este Mundial. Durante su gestión, se le ha vinculado con clubes europeos y ha expresado su anhelo de regresar a la Premier League, aunque también ha dejado la puerta abierta a seguir al frente de la selección si las condiciones lo permiten tras el torneo.
Antes del torneo, Pochettino y el director ejecutivo de la Federación, JT Batson, confirmaron que han conversado sobre seguir juntos.
«Hemos mantenido varias conversaciones muy extensas sobre cómo podrían ser los próximos cuatro años», declaró Batson en mayo. «Estamos ilusionados, y ellos también lo están, pero, por supuesto, tenemos que centrarnos en el verano, y eso es lo que estamos haciendo».
Y añadió: «Tenemos planes de renovación, de interinidad y de sustitución, porque nunca se sabe qué puede pasar. Es un deporte global y eso forma parte de nuestro crecimiento como Federación».
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¿Y ahora qué?
Tras el Mundial, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos volverá a jugar en otoño, durante el parón internacional del 21 de septiembre al 6 de octubre.
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