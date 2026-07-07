Tras la eliminación de la selección estadounidense en el Mundial, Pochettino evitó hablar de su futuro con el equipo. El argentino afirmó que cualquier decisión se tomará cuando se calmen las emociones.

«En las próximas semanas podremos hablar si la federación quiere», afirmó. «Ahora hay que descansar, pensar y conversar con ellos para tomar una decisión. Estoy muy contento y hemos construido una buena relación, pero ahora no es el momento de hablar».

El martes, la Federación Estadounidense de Fútbol emitió un comunicado que coincide con la postura de Pochettino.