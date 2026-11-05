Preguntado si, en última instancia, esa había sido la mejor decisión para todos los implicados, el exguardameta de la selección de Estados Unidos Friedel, que habló por cortesía de Grosvenor Sport, declaró a GOAL: «Yo diría que sí».

«Aunque parezca mentira, no conozco a Christian. Cuando entrenaba a la selección sub-19, él pertenecía a la generación de ese año. Al principio, cuando asumí el cargo, trabajé con los del 98, pero él ya estaba con Jurgen Klinsman en la selección absoluta. Así que tuve a todos esos chicos, Tyler Adams, Weston McKennie y los demás. Los conozco muy bien y los entrené. A Christian no lo conozco, así que no sé realmente cómo es su mentalidad ni qué quiere hacer en la vida y en el fútbol».

«Tuvo un año difícil el año pasado. Durante y después del Mundial, creo que, por primera vez en su carrera, recibió muchas críticas en Estados Unidos. Creo que se alejó un poco del foco mediático, por así decirlo».

«Parece que se ha centrado de nuevo en los entrenamientos. Da la impresión de que, en el último mes o los dos últimos meses, está empezando a recuperar su nivel. Quizá solo necesitaba dar un pequeño paso atrás y volver a disfrutar de la vida y del fútbol».

«Yo diría que fue una decisión inteligente y positiva para él firmar un contrato en un sitio donde es feliz. Para un jugador nunca es agradable recibir tantas críticas como recibió él, pero así es el deporte».

«Diría que, en las últimas cuatro semanas, los medios han aflojado un poco con él. Las críticas volvieron en cierta medida porque no fue convocado para la última concentración de la selección y el equipo rindió muy bien con los jugadores jóvenes. Algunas críticas resurgieron en Estados Unidos, pero no fueron tan duras como después del Mundial».

«Ojalá siga mejorando su nivel, lo haga muy bien en el Milan, vuelva a la selección y firme un par de buenas actuaciones. Si no entra en los planes de Mauricio, tampoco pasa nada, pero que disfrute del fútbol en el Milan y rinda como sabemos que es capaz de hacerlo».