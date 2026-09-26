La etapa de Zidane como máximo responsable de la selección francesa comenzó el viernes por la noche con una importante, aunque ajustada, victoria por 0-1 ante Turquía. En un ambiente hostil en el Kocaeli Stadyumu, Francia demostró la solidez defensiva y la eficacia que Zidane espera que definan su era. El momento decisivo llegó en el minuto 54, cuando Kylian Mbappe marcó su 67.º gol internacional y aseguró tres puntos vitales para los visitantes en su primer partido de la UEFA Nations League 2026-27. Sin embargo, el triunfo quedó ensombrecido por una preocupante lesión del capitán, que tuvo que ser sustituido poco después de ver puerta.

A pesar de perder a su talismán al inicio de la segunda parte, Francia logró resistir ante una combativa selección turca, que vio cómo Ugurcan Cakir era expulsado en los últimos compases. La victoria marca la primera vez que un seleccionador francés gana en su debut desde que Aime Jacquet lo logró en 1994, curiosamente el técnico que llevó a Zidane a conquistar el Mundial como jugador.