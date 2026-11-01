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José Mourinho regresa a la ciudad de Santander para enfrentarse al Racing, recuperando algunos detalles familiares de su última visita hace 15 años, pero el panorama que le espera en el estadio de El Sardinero ha cambiado notablemente, después de que el club haya atravesado amplias transformaciones deportivas, administrativas y de afición.

El entrenador portugués encontrará el hotel "Real" tal como lo recuerda, el lugar en el que se hospedó el Real Madrid durante su primera etapa bajo su dirección, después de haber sido en el pasado un hotel reservado al equipo del Racing Santander. Volverá a disfrutar de las vistas de la bahía desde su terraza, pero su recorrido por el interior del estadio le revelará que la mayoría de las caras y los detalles que conoció ya no están.

Y aunque el aspecto del estadio de El Sardinero no ha cambiado mucho desde su última visita en 2011, casi todo lo que ocurre en su interior se ha vuelto diferente; desde el cartel de colores que da al campo, que ya no está rodeado de banderas desgarradas, hasta el ambiente vibrante en las gradas y las nuevas ambiciones del club.

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