La última crisis que ha rodeado a Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal no fue un hecho aislado en la trayectoria de uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol, sino que llegó como una extensión de una larga serie de disputas y tensiones que lo unieron a entrenadores, directivos y compañeros a lo largo de más de 25 años en los terrenos de juego.

El astro portugués, que llevó a la selección de su país a conquistar la Eurocopa en 2016, y que se coronó con la Liga de Campeones y el Balón de Oro en cinco ocasiones durante su trayectoria con los clubes, abandonó la concentración de la selección en curso, abriendo la puerta a interrogantes sobre su futuro internacional, después de haber marcado 146 goles con la camiseta de Portugal, el récord a nivel de selecciones nacionales masculinas.

Ronaldo, de 41 años, había asegurado que revelará "en el momento oportuno" la verdad sobre los motivos que lo llevaron a abandonar la concentración, esto después de que Jorge Jesus, el director técnico de la selección, insistiera en que no existía ninguna crisis, al tiempo que reconoció haber cometido errores en la forma de manejar la situación del capitán del equipo durante el enfrentamiento ante Noruega, que terminó con la derrota de Portugal por 1-2 en la Liga de Naciones de la UEFA, sin que Ronaldo participara en el partido.

Hasta que Ronaldo revele su versión completa, sus motivos siguen siendo objeto de interrogantes, y aún es pronto para afirmar que este episodio representa el final de su trayectoria internacional. Sin embargo, el final de su recorrido con la selección en medio de una fuerte disputa no sería algo del todo sorprendente, teniendo en cuenta una larga historia de crisis asociadas a su nombre.

Lidiar con el descenso de nivel o el cambio de rol dentro del equipo para un astro de la talla de Ronaldo no es una tarea sencilla, y su influencia positiva y negativa dentro de la selección portuguesa ha sido motivo de debate durante los tres últimos grandes torneos, en los años 2022, 2024 y 2026.

A la espera de que se aclare el panorama sobre su última crisis, repasamos los momentos más destacados que presenciaron disputas entre Ronaldo y entrenadores o directivos durante su trayectoria, según un informe publicado por la cadena ESPN.