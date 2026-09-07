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Mourinho, técnico del Real Madrid, lanza un duro ataque al VAR por la polémica del penalti de Kylian Mbappe
Mourinho exige respuestas por la polémica con el VAR
Mourinho ha cuestionado el criterio arbitral tras la derrota de su equipo ante el Betis. La derrota estuvo marcada por la polémica en torno a un penalti lanzado por Mbappe que no se repitió.
En su rueda de prensa previa al partido de Champions League del Madrid contra el Inter, Mourinho destacó los errores arbitrales. Aunque admitió que el Madrid perdió por sus ocasiones falladas, exigió claridad sobre por qué el VAR no intervino. El técnico portugués expresó su confusión por el hecho de que los árbitros no aplicaran las Reglas de Juego.
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Mourinho carga contra los árbitros
Mourinho cuestionó si la decisión se debió al desconocimiento o a una elección deliberada. Insistió en que árbitros incompetentes no deberían estar manejando la tecnología durante los partidos.
«Perdimos contra el Betis porque no supimos convertir nuestro juego de ataque en goles», dijo Mourinho, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. «Pero, respecto al penalti, ¿por qué no se repitió? ¿Fue porque el VAR no conocía las reglas o porque decidió no hacerlo? ¿Por qué? Si el VAR no ordenó repetirlo porque no conocía el reglamento, deberían irse a casa; si decidió no hacerlo, eso es aún peor. ¿Y por qué el VAR no llamó al árbitro? Es extraño.
«Quiero darles el beneficio de la duda y asumir que no conocían las reglas, pero si ese es el caso, no deberían estar en la sala del VAR. Deberían irse a casa. Porque lo que pasará es que, en los próximos meses, si se da exactamente la misma situación, el penalti se repetirá. Quiero dejar claro que no perdimos por eso, perfectamente podríamos haber fallado la repetición, pero, como entrenador de fútbol, quiero saber por qué no se repitió».
Preguntas en torno a la tarjeta amarilla de Vinicius
Más allá de la acción del penalti, Mourinho también cuestionó una tarjeta amarilla mostrada a Vinicius. El extremo brasileño fue amonestado después de acercarse al árbitro para pedir una aclaración.
«Otra cosa que quiero saber es por qué Vinicius, como capitán, no pudo acercarse al árbitro para pedir una explicación», señaló Mourinho.
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El Madrid centra ahora su atención en el duelo contra el Inter de Milán
A pesar de su frustración con el arbitraje de la Liga, Mourinho debe volver a centrar rápidamente a su equipo en sus obligaciones europeas. El Madrid recibe al Inter en un crucial encuentro de la fase de grupos de la Champions League. El Real Madrid intentará dejar atrás la decepción doméstica y lograr una victoria vital ante el Inter en el Santiago Bernabéu.
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