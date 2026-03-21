Mourinho rompe a llorar por Silvino Louro: la emoción antes del partido del Benfica en memoria del exentrenador de porteros del Inter

En declaraciones a los medios portugueses tras el partido, Mou comentó lo siguiente:

«Mi mujer me dijo ayer que le costaba creer que se hubiera ido, y sigue siendo así. Se ha ido, pero los recuerdos permanecen. Todavía es momento de llorar su pérdida, pero espero que aún nos queden muchos años a mí y a muchos de sus amigos de Setúbal para reír y llorar juntos. Hemos estado 18 años juntos, eso significa muchos recuerdos. Vivir con él significaba reír mucho, era una de esas personas de las que era fácil enamorarse. Ha estado en casa con mi mujer, mi hija y mi hijo, pero ahora se trata de mirar a los que quedan. Sus hijos forman parte de nuestras vidas, han crecido con nosotros y debemos intentar darles fuerzas en este momento. Antes del partido, tras no haber podido ir a su funeral, verlo en la pantalla fue muy duro, pero siempre recordaré sus palabras: antes de cada partido siempre me decía: «Hermano, hoy todo irá bien».





A pocas horas de conocerse la noticia de la muerte de Silvino, Mourinho había compartido este recuerdo en sus redes sociales: «Ahora lloro, pero conseguiré reír, reír mucho, hablar de ti, recordar cada momento. En la familia Mourinho eres querido y seguirás viviendo. Seguiré escuchándote antes de cada partido: “hermano, todo irá bien”. Descansa, hermanito».





Como se ha dicho, Silvino Louro fue un portero de gran nivel en el fútbol portugués. Comenzó su carrera en el Vitória de Setúbal en 1977, pasó luego por el Vitória de Guimarães antes de llegar al Benfica. Se retiró con más de 40 años, en el año 2000, tras pasar también por el Oporto y el Salgueiros. En la primera división portuguesa disputó 408 partidos, mientras que defendió los colores de la selección nacional en 23 encuentros.