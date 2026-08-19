José Mourinho compareció por primera vez ante los medios de comunicación como entrenador del Real Madrid, durante una entrevista con Josep Pedrerol en el programa "El Chiringuito", en la que habló sobre su regreso al club blanco, lo que le espera en esta nueva etapa y todo lo que rodea a uno de los banquillos más difíciles del mundo.

Mourinho no encaró la entrevista con un discurso lleno de promesas ni con una lista de objetivos cuyo cumplimiento garantizara, sino que prefirió hablar de sentimientos, responsabilidad y sueños, resumiendo su postura en una frase: "He venido con todo lo que tengo".

El técnico portugués afirmó al inicio de la entrevista: "He venido con el amor que siento hacia el Real Madrid, con la responsabilidad que impone el Real Madrid y con la ilusión de un niño que no ha ganado nada. He venido con todo, con todo lo que tengo. Hablar de promesas como se hacía hace 20 años no es mi estilo. Si me preguntas si tengo sueños, sí, tengo sueños".