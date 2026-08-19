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Jose Mourinho Real Madrid crest 2026Getty/GOAL

Traducido por

Mourinho: Mbappé me hace reír, Rodri me generó dudas y olí el escándalo del Negreira

FEATURES
J. Mourinho
K. Mbappe
Rodri
Vinicius Junior
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Primera División
Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Amistosos
Elche vs Barcelona
Elche
Portugal
Francia
España
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El Special One dispara sus proyectiles en todas las direcciones

José Mourinho compareció por primera vez ante los medios de comunicación como entrenador del Real Madrid, durante una entrevista con Josep Pedrerol en el programa "El Chiringuito", en la que habló sobre su regreso al club blanco, lo que le espera en esta nueva etapa y todo lo que rodea a uno de los banquillos más difíciles del mundo.

Mourinho no encaró la entrevista con un discurso lleno de promesas ni con una lista de objetivos cuyo cumplimiento garantizara, sino que prefirió hablar de sentimientos, responsabilidad y sueños, resumiendo su postura en una frase: "He venido con todo lo que tengo".

El técnico portugués afirmó al inicio de la entrevista: "He venido con el amor que siento hacia el Real Madrid, con la responsabilidad que impone el Real Madrid y con la ilusión de un niño que no ha ganado nada. He venido con todo, con todo lo que tengo. Hablar de promesas como se hacía hace 20 años no es mi estilo. Si me preguntas si tengo sueños, sí, tengo sueños".

  • ¿Cómo ha cambiado Mourinho?

    Sobre los cambios que ha experimentado, Mourinho reconoció que ha evolucionado mucho a nivel personal y profesional, pero que no ha renunciado a la esencia de su personalidad.

    Y afirmó: "He cambiado mucho. Creo que el ADN sigue siendo el mismo, y ciertamente no puedo ocultar mi verdadera naturaleza ni intentar ser alguien que no soy, pero me he vuelto más maduro, menos emocional y con más control sobre mí mismo".

    Mourinho señaló que esta evolución llegó tras largos años de aprendizaje, especialmente de los errores, subrayando que no vive en un estado de arrepentimiento por el pasado, porque arrepentirse de lo que ocurrió no ayuda a la persona a avanzar.

    Y añadió: "Aprender de las experiencias, sí. Creo que cuanta más experiencia tienes como entrenador, y cuantas más situaciones parecidas a las que ya viviste atraviesas, mejor entrenador te vuelves".

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  • La historia del moretón en la cara de Mourinho

    Mourinho se refirió al golpe que apareció en su rostro, aclarando de forma irónica que no fue consecuencia de una pelea, como algunos podrían pensar.

    Dijo: "No, no fue una pelea. El golpe que tengo en la cara lo causó Lacosta, uno de los jugadores del equipo juvenil del Castilla. Chutó un balón con fuerza hacia mí, yo llevaba gafas y la pelota me golpeó en la cara".

    Y añadió en tono de broma: "Pero esa no es la razón por la que no lo convoqué para el último partido".

  • Un vestuario sediento de victoria

    Mourinho aseguró que encontró un vestuario con muchas ganas de conseguir victorias, elogiando la apertura de los jugadores hacia sus ideas.

    Y dijo: "Encontré un vestuario con muchas ganas de ganar, como resultado final del trabajo", añadiendo que es "un vestuario abierto al sentido común".

    Reconoció que hasta ahora no ha tenido que mostrar el lado más duro de su personalidad, señalando: "Ellos me han protegido de esa versión de mí, que también es parte de mí".

    Mourinho explicó que sus exigencias a los jugadores no son órdenes complicadas, sino que se basan en el sentido común, como llegar con tiempo suficiente antes del entrenamiento, cuidar la alimentación e ir al gimnasio para prevenir lesiones.

    Y dijo: "Pedirles que lleguen una hora antes del entrenamiento y no cinco minutos antes, eso es sentido común. Así es el fútbol hoy en día. Hay que llegar temprano, desayunar bajo la supervisión del nutricionista e ir al gimnasio a diario para prevenir lesiones. Esto es por ti, y esto es por nosotros".

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  • Mourinho habla sobre su primera etapa

    El técnico portugués recordó su primera etapa con el Real Madrid, aclarando que lo que ha cambiado es la magnitud de la experiencia y la responsabilidad que carga ahora.

    Dijo: "No lo sé. No sé si es eso o si es la responsabilidad de trabajar en el Real Madrid, que para mí representa algo fundamental".

    Subrayó que disfruta enormemente de su nueva oportunidad, al afirmar: "Me encanta trabajar en el Real Madrid, me encanta trabajar por el Real Madrid".
    Y sobre si percibió alguna sospecha relacionada con la integridad arbitral durante su primera etapa con el Real Madrid, coincidiendo con las investigaciones del caso "Negreira", en el que el Barcelona está acusado de realizar pagos a un exdirectivo arbitral, Mourinho dijo: "Cuando estuve aquí, olí algo".

  • Kylian Mbappé

    Mourinho elogió enormemente a la estrella francesa Kylian Mbappé, describiéndolo como un jugador excepcional.

    Dijo: "Mbappé es asombroso. A veces me hace reír en los entrenamientos", explicando el motivo: "Porque es muy bueno, su nivel es de otro planeta".

    Mourinho se negó a evaluar lo sucedido la temporada pasada, prefiriendo centrarse en el futuro y hacer a todos responsables de lo ocurrido.

    Y dijo: "No tengo derecho a juzgar ni a analizar lo que hizo la temporada pasada. Fue una temporada extraña y difícil para todos. Al final, la historia siempre es la misma, Arbeloa y Xabi Alonso pagaron el precio. Ganar o perder tiene muchos factores".

    Y añadió: "Muchas personas se equivocaron la temporada pasada", subrayando que el compromiso es lo que quiere consolidar en la nueva etapa.

    Sobre la disponibilidad de Mbappé, Mourinho vio una señal positiva incluso antes del inicio de las competiciones, diciendo: "Un jugador que podía haberse presentado el 14 de agosto, pero llegó el día 12, eso me dice mucho".

  • Rodri

    Mourinho habló sobre los planes del equipo y el mercado de fichajes, asegurando que no siente la necesidad de un jugador como Rodri, que prefirió fichar por el Barcelona.

    Y dijo: "No, no echo de menos a Rodri. Tenemos soluciones y tenemos la calidad".

    Y añadió: "Me gusta pensar que tengo la capacidad de desarrollar a los jugadores que tengo".

    Mourinho reveló que habló con Rodri en dos ocasiones, asegurando que el Real Madrid le presentó una oferta importante al jugador y que su relación con el Manchester City es buena.

    Y dijo: "Hablé con él dos veces, y el Real Madrid le hizo una oferta muy buena. Creo que hay una relación muy buena con el City. El club contactó con Rodri sin negociar con el City, y le presentó una oferta importante".

    Pero las dudas de Rodri provocaron también las dudas de Mourinho, quien dijo: "Rodri tenía dudas, dudó, y las dudas de Rodri hicieron que yo también dudara".

    Y añadió: "El Real Madrid es un club de un tamaño que no permite tener jugadores que se lo piensen dos veces en su decisión".

    Y cuando Pedrerol le preguntó si la decisión de Rodri podía considerarse una victoria para el Barcelona, Mourinho respondió con contundencia: "Las victorias están en el campo, y son los títulos. Ahí están las victorias".

  • Renovación del contrato de Vinícius

    Mourinho también habló sobre la renovación del contrato de Vinicius Junior, negando haber tenido algún papel en convencer al jugador de quedarse.

    Y dijo: "¿Renovó su contrato gracias a mí? No. Vinicius está enamorado del Real Madrid".

    Y continuó: "Yo solo le dije: Vini, ¿a dónde quieres ir? Has estado en Brasil y en el Real Madrid, y sabes lo que significa el Real Madrid cuando lo abandonas, y no merece la pena".

    Añadió que lo que sintió Vinicius con la evolución del grupo a su alrededor le dio una sensación positiva e importante para continuar en el club.

  • Brescianini, los árbitros y Vinícius

    Mourinho también abordó su desencuentro con el jugador brasileño hace unos meses, cuando defendió al argentino del Benfica, Prestianni, después de que el brasileño sufriera un supuesto incidente racista en la Liga de Campeones.

    Y dijo: "La respuesta es sencilla, Prestianni era mi jugador, y punto. No hay nada más que discutir. Ahora Vini sabe de qué lado estoy. El otro día, cuando no le pitaron un penalti, yo estaba en el medio del campo peleando por él".

    Continuó con su defensa de Vinicius, dirigiendo un mensaje a los árbitros: "La gente tiene que aprender a tratarle, y hablo aquí de los árbitros. No puedes pitar un penalti a un jugador y no pitárselo a Vinicius, y proteger a un jugador y no proteger a Vinicius. No le respetan".

    Al mismo tiempo, Mourinho dio un consejo a su jugador, diciendo: "En lo que respecta a los estadios, hay una diferencia entre celebrar el gol con tus compañeros y celebrarlo ante la afición del equipo rival".

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