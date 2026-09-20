José Mourinho, entrenador del Real Madrid, atacó al arbitraje tras la derrota de su equipo por 1-2 ante el anfitrión Atlético de Madrid, en la cumbre de la séptima jornada de LaLiga española.

El Atlético de Madrid consiguió un penalti en la segunda mitad, con el que anotó el gol de la ventaja, después de la expulsión de Dean Huijsen, jugador del conjunto merengue, en el minuto 52.

La cuenta Madrid Zone en la red social X publicó las declaraciones del técnico portugués en la rueda de prensa, donde dijo: "Las faltas que cometieron Kang-in Lee y Romero contra Valverde y con Bellingham, ¿verdad? Es evidente que esas dos faltas merecían dos tarjetas rojas".

Y añadió: "El partido debería haberse convertido en 11 jugadores contra 9 durante 50 minutos, pero, en lugar de eso, pasó a ser 11 contra 10 en nuestra contra".

Mourinho insistió: "Quiero abrazar a los jugadores de mi equipo, porque lo dieron todo. Su rendimiento en la primera mitad estuvo al máximo nivel, y luego las cosas se complicaron en la segunda mitad por la expulsión de Huijsen".

Señaló: "El señor Trujillo, el árbitro asistente de vídeo, que no llamó al árbitro para revisar la situación de la tarjeta roja de Kang-in Lee, tiene una historia muy extraña con el Real Madrid".

Y apuntó: "Basta con mirar la temporada pasada, en muchos partidos ante el Real Madrid. En cuanto al pobre árbitro Ortiz, es evidente que no puede lidiar con la presión en partidos de este tipo".

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